Происходящее на нефтяных рынках напоминает аттракцион. В понедельник вечером весь мир с замиранием сердца следил за тем, как далеко в минус (буквально - по отрицательной цене) на американском рынке уйдут майские фьючерсы на сорт WTI. Специалисты сразу указали на то, что речь идет не о реальном товаре, а об одном определенном типе бумаг-деривативов, подверженных активным спекулятивным атакам по вполне определенной причине (день закрытия контрактов). Но от психологического воздействия такого фейерверка отгородиться трудно, тем более что спекулятивный раж - производная от подлинно форс-мажорной ситуации на рынке.

С биржевыми тонкостями пусть разбираются специалисты, попробуем взглянуть на происходящее с политической точки зрения. Мировое сообщество по-прежнему в шоке от того, что случилось этой весной, хотя осознание масштаба изменений постепенно наступает. Изменений качественных, ставших следствием накопившихся за долгое время перекосов в международном развитии. Консервативно мыслящие скептики справедливо замечают, что восклицания в духе "мир никогда не будет прежним!" лишены смысла. Человеческая природа и характер отношений между государствами в принципе неизменны, корректируются (иногда существенно) формы этих отношений. Если уж оперировать упомянутым штампом, можно утверждать и обратное: как раз теперь мир и станет прежним, таким, каким был гораздо более длительную часть истории. То есть развивающимся хаотично в процессе конфликтного (в основном) взаимодействия участников международных отношений, движимых собственными интересами.

Как раз теперь мир и станет прежним, таким, каким был гораздо более длительную часть истории

Эпоха, в которой выросло большинство живущих сегодня на планете Земля (за исключением тех, кому за 80), стала примечательным феноменом в мировой истории. Благодаря тому, что самые разные процессы были подвержены вполне эффективному регулированию. С момента создания ООН 75 лет назад и начала "холодной войны" вскоре после этого на международной арене присутствовали субъекты, способные оказывать определяющее влияние на ход событий. Это касалось разных сфер, и энергетические рынки не являлись исключением. Состав тех самых субъектов менялся. Один период господствовали частные нефтяные гиганты, контролируемые западным капиталом, по мере распада колониальной системы функции регулятора перешли к картелю стран-нефтепроизводителей. Естественно, необходима оговорка: внутри "управляющего сообщества" случались острые конфликты, имелись независимые игроки, контроль никогда не был полным. Но сам принцип действовал.

Начало кризиса управленческих механизмов было связано с исчерпанием прежнего мирового устройства. О военно-политических и правовых институтах предыдущей эпохи, которые не смогли адаптироваться к изменившимся реалиям и потеряли эффективность, написано много. Было бы странно ожидать, что другие структуры, построенные по такому же принципу, останутся в стороне от этого процесса. Картельная система ценообразования на нефтяном рынке вполне вписывалась в логику второй половины ХХ - начала XXI века, хотя и тогда, конечно, работала не без сбоев. В последние годы приходилось прилагать все большие усилия к тому, чтобы сохранить управляющие способности ведущих производителей. Договоренности 2016 года, получившие название ОПЕК+, показали стремление вернуться к ситуации более или менее подконтрольного рынка, а срыв их в прошлом месяце продемонстрировал, что и у этого формата есть серьезные внутренние и внешние ограничители. Беспрецедентный обвал спроса, вызванный пандемией, наложился на несвоевременную попытку производителей выяснить отношения друг с другом. Поняв тяжесть происходящего, ведущие игроки попытались принять стабилизирующие меры, но мир уже переместился в другую реальность.

Оставим экспертам-нефтяникам оценивать, что будет дальше и насколько "отскочит" ценовая конъюнктура - по цифрам и продолжительности. Понятно, что бесплатной нефть не будет, наступит какой-то новый баланс. Но с точки зрения общих процессов, которые идут на мировой арене, можно предположить, что принципы линейного регулирования чего бы то ни было - договорились в кругу избранных и держим - работать не будут. Мир слишком усложнился и стал многофакторным.

Начало кризиса управленческих механизмов было связано с исчерпанием прежнего мироустройства

Странам, экономика которых зависит от сырьевой конъюнктуры, брошен серьезный вызов. Понятно, что стратегически самым правильным ответом была бы экономическая диверсификация каждого государства, но это тема, об которую бьются давно и, мягко говоря, с очень переменным успехом. Значит, нужны какие-то совершенно другие подходы к сотрудничеству. В этом, впрочем, нефтяная сфера не отличается от всех остальных международных направлений. По мере выхода из эпидемиологического кризиса в совсем другой мировой контекст придется переосмыслять формы взаимодействия. Альтернатива есть, но она не радует - это как раз возвращение к "прежнему" миру. Как говорится в новом докладе клуба "Валдай", "при самом неблагоприятном ходе событий "международно-политический дарвинизм", то есть самая архаическая версия международных отношений, скоро превратится в рутину". И тогда цена на нефть станет лишь одной и отнюдь не самой главной из проблем.