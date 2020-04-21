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Рубрика: В мире

Кухня подала SOS

Французские кулинары требуют уже в начале мая открыть рестораны
Текст: Вячеслав Прокофьев
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
Восемнадцать виднейших французских поваров, а среди них Ален Дюкасс, Эрик Фрешон и Ги Савуа, парижский ресторан которого на набережной Конти признан лучшим в мире знатоками кулинарного искусства, направили письмо президенту Эммануэлю Макрону. В нем они призывают его как можно скорее открыть рестораны и бистро, которыми так славится Франция.
После введения в марте антивирусных мер ресторанный сектор Франции не попал в число "жизненно необходимых" Фото: ap После введения в марте антивирусных мер ресторанный сектор Франции не попал в число "жизненно необходимых" Фото: ap
После введения в марте антивирусных мер ресторанный сектор Франции не попал в число "жизненно необходимых" Фото: ap

Это обращение своего рода сигнал SOS, опубликованное во влиятельной столичной газете "Фигаро", более чем своевременен. Дело в том, что после введения в середине марта антивирусных мер ресторанный сектор не попал в число "жизненно необходимых". Как результат - свыше миллиона человек в нем занятых оказались без работы, а многие, если не большинство, владельцы заведений рискуют стать банкротами. Что и понятно: выручки нет, а значит, в кассах пусто.

Фото: twitter.com/wikivictorian
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"Господин президент, если так продолжится дальше, - говорится в письме, - многие из нас рискуют не подняться. Мы ждем, чтобы вы как можно скорее издали декрет о "частичном снятии карантина с отмеченного гражданской ответственностью ресторанного бизнеса". При этом повара пообещали запустить "новую экономическую модель", разработанную ассоциацией "Кулинарная коллегия Франции", которая объединяет без малого две тысячи ресторанов - от самых скромных до тех, что помечены тремя звездами в знаменитом справочнике "Мишлен".

В чем она заключается? Подписанты послания указывают на пять принципов, которых обязуются придерживаться хозяева этих заведений. Причем предлагается их согласовать с министерством здравоохранения, закрепить в рекомендациях, а рестораторы должны будут вывесить их на видном месте рядом с меню.

Среди мер, на которые готовы пойти владельцы ресторанов, бистро и иже с ними, это сокращение числа столиков

Итак, речь идет об обязательном ежеутреннем инструктаже не менее 30 минут, в ходе которого подробно обсуждается скрупулезное выполнение санитарных профилактических мер и при необходимости вносятся соответствующие коррективы.

Каждый раз, когда клиент заказывает по телефону или интернету столик, с тем, чтобы у него не было никаких сомнений о безопасности посещения заведения, на его адрес высылается видео или подробное письменное описание антивирусных шагов. Таким образом, подчеркивают авторы письма, заключается своего рода "пакт" между двумя сторонами.

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Важный момент - информирование гостя о происхождении продуктов и способов приготовления блюд. "В этом плане должна быть полная прозрачность", подчеркивают кулинары и добавляют: эти сведения будут предоставляться по первому требованию посетителя.

Но и это еще не все. Акцент делается также на организации труда персонала. После того как рестораны начнут работать, сотрудников разобьют на смены. Это необходимо сделать и для того, чтобы уменьшить контакты между ними, а также сэкономить государству средства, которые выплачиваются оказавшимся вынужденно на временной безработице.

Хотя в обращении об этом не говорится, но среди мер, на которые готовы пойти владельцы ресторанов, бистро и иже с ними, это сокращение числа столиков: тем самым увеличивается дистанция между ними. В больших ресторанах такой проблемы в целом нет - площадь позволяет. А вот классическим французским брассери, кафе, барам, где люди сидят чуть ли не впритык, придется наверняка отказаться от традиционной тесноты. Так проклятый вирус меняет как образ жизни французов, так и их обычаи.

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