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21.04.2020 11:27
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура выявила популярный вид мошенничества с коронавирусом

Текст: Иван Егоров
Распространители коронавирусных фейков с каждым днем придумывают все новые и новые вбросы, которые уже касаются не только псевдоновостных поводов, но и имитируют сайты госорганов, которые дезинформируют граждан.

Так, Генпрокуратура выявила один из фейковых ресурсов, в котором сообщается, что на сайте ФСИН России гражданам за нарушение режима самоизоляции начислен штраф в размере 2 тысяч 500 рублей. Там же было написано дословно следующее: "согласно геолокации, Вами был нарушен режим самоизоляции, согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ. Вам необходимо оплатить штраф, согласно постановлению ФСИН № 168-322 от 10-04-2020 года в размере 2500 рублей. Оплатить штраф вы можете онлайн на нашем сайте. В случае неоплаты в течении 24 часов, против вас будет возбуждено уголовное дело на основании ст. 236 УК РФ и ст. 6.3 КоАП РФ".

Вместе с тем, как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, этот сайт никакого отношения к официальному сайту Федеральной службы исполнения наказаний не имеет. Кроме того, в Генпрокуратуре обратили внимание граждан, что взысканием штрафов по административным делам занимается не Федеральная служба исполнения наказаний, а Федеральная служба судебных приставов. То есть люди должны быть внимательней, и при получении подобных фейковых штрафных писем или сообщений не идти на поводу мошенников и не переводить им свои деньги.

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Еще один фейк был обнаружен Уральской транспортной прокуратурой. В публикации "Мое мнение: причина строгой самоизоляции в России" сообщается о том, что "режим изоляции был введен с целью ограничения прав и свобод граждан, наложения на них административных штрафов".

Как заявили в Генпрокуратуре, распространение таких недостоверных сведений создает предпосылки к социальной напряженности, а также массовым нарушениям общественного порядка и безопасности. Кроме того, может способствовать увеличению количества лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Все фейковые ресурсы по требованию Генпрокуратуры были заблокированы Роскомнадзором.

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