Глава Сбербанка высказался насчет раздачи денег населению

Герман Греф, глава Сбербанка, объяснил отказ властей России от прямой раздачи денег пострадавшим от кризиса, вызванного коронавирусом, отсутствием возможностей. Об этом он сказал во время интервью на портале "Сбербанк TV".

Тем не менее, по словам Грефа, Россия могла бы потратить на помощь наиболее пострадавшим людям и отраслям до 10 процентов ВВП, что составляет около 11 триллионов рублей.

Глава Сбербанка также заявил, что как только в России справятся с распространением коронавируса, можно будет решать вопрос сокращения масштабов бедности. "Сегодня мы ведем речь о том, как не допустить взрыва безработицы, как не допустить взрыва неплатежеспособности и так далее, и так далее", - отметил Греф.