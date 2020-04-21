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21.04.2020 16:16
Рубрика: Экономика

Греф исключил изъятие или заморозку вкладов россиян

Текст: Игорь Зубков
Глава Сбербанка Герман Греф уверен, что средства вкладчиков российских банков в безопасности, изъятие или принудительная конвертация вкладов невозможны и не имеет смысла. Об этом он заявил в видеоинтервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"К сожалению, такая ситуация была однажды в нашей истории в советский период времени, я думаю, эта ситуация создала такую прививку для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт", - сказал Греф на слова Макарова о том, что некоторые восприняли слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина как угрозу государства провести новое изъятие вкладов.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Ранее в соцсетях широко разошлась неверная интерпретация слов Кудрина о том, что государство для борьбы с кризисом может использовать 30 трлн руб. на счетах и вкладах физических лиц. Кудрин сказал, что часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке, поскольку у банков сокращаются возможности размещать привлеченные средства в кредиты.

Позже в Twitter Кудрин пояснил, что он имел в виду обычную практику банков вкладывать свободные средства, в том числе депозиты физлиц, в гособлигации. "Кто-то расценил это как рекомендацию изъять деньги вкладчиков - это абсурд. Конечно, об этом речь не идет", - заверил он.

Греф напомнил, что даже при текущих низких ценах на нефть средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие дефицита бюджета еще на несколько лет, а уровень госдолга России (15% ВВП) - один из самых низких в мире.

Герман Греф также исключил дефолт по госдолгу в России.

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