Греф исключил изъятие или заморозку вкладов россиян

"К сожалению, такая ситуация была однажды в нашей истории в советский период времени, я думаю, эта ситуация создала такую прививку для всех политиков, что никогда в жизни никто не повторит этот опыт", - сказал Греф на слова Макарова о том, что некоторые восприняли слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина как угрозу государства провести новое изъятие вкладов.

Ранее в соцсетях широко разошлась неверная интерпретация слов Кудрина о том, что государство для борьбы с кризисом может использовать 30 трлн руб. на счетах и вкладах физических лиц. Кудрин сказал, что часть этих средств может быть привлечена государством в рамках заимствований на внутреннем рынке, поскольку у банков сокращаются возможности размещать привлеченные средства в кредиты.

Позже в Twitter Кудрин пояснил, что он имел в виду обычную практику банков вкладывать свободные средства, в том числе депозиты физлиц, в гособлигации. "Кто-то расценил это как рекомендацию изъять деньги вкладчиков - это абсурд. Конечно, об этом речь не идет", - заверил он.

Греф напомнил, что даже при текущих низких ценах на нефть средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие дефицита бюджета еще на несколько лет, а уровень госдолга России (15% ВВП) - один из самых низких в мире.

Герман Греф также исключил дефолт по госдолгу в России.