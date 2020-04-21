Греф оценил вероятность перехода на работу в правительство

Герман Греф не планирует возвращаться на государственную службу. Об этом глава Сбербанка рассказал в интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

"Это уже поздно, время прошло. Два раза в одну реку не входят", - заявил Греф.

По словам главы Сбербанка, в настоящее время в экономическом блоке правительства уже работают "прекрасные молодые люди, квалифицированные и умные", поэтому вопрос его возвращения в кабмин не стоит. "Я думаю, что каждый должен заниматься своим делом", - добавил он.