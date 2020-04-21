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Рубрика: Общество

В Китае найдена "жуткая гробница" династии Шан

Текст: Денис Передельский

Китайские археологи при проведении раскопок в провинции Хэнань обнаружили большое количество гробниц и жертвенных погребений, датируемых поздним периодом правления династии Шан (1600-1046 гг. до н.э.).

Как передает China Daily, находка была сделана в центральной части страны. Множество захоронений позднего периода династии Шан было обнаружено при раскопках на археологическом участке Чайчжуан в городе Цзиюане.

Гробницы представителей высшего сословия еще предстоит детально изучить. Но исследователи уже проанализировали более простые захоронения, которые свидетельствуют о существовании довольно жестоких погребальных обрядов.

Фото: M. Mackiewicz / Centrum Archeologii Srodziemnomorskiej UW
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Так, археологи раскопали жертвенную яму, в которой находились останки человека. Он был погребен, стоящим на коленях со скрещенными на груди руками. Этот человек стоял лицом к северу. Вероятно, в яме он был обезглавлен. Его поза свидетельствует о том, что он был принесен в жертву, возможно, по его же согласию.

Не исключено, что этот человек был слугой вельможи и, согласно верованиям того периода времени, добровольно отправился в загробный мир для сопровождения своего хозяина. Из письменных источников известно, что практика жертвоприношения людей и животных в специально вырытых ямах была достаточно распространена в древнем Китае.

В данном случае рядом с останками жертвы ученые обнаружили несколько человеческих костей, так называемых костей оракула, на которых были нанесены различные знаки.

На одной из них изображен иероглиф "Кан". Он обозначал конкретный способ жертвоприношения: принесение в жертву людей или скота в ямах. Кроме того, ученым известны такие иероглифы как "Шэ", "Ши" и "Тан", которые в период правления династии Шан использовались для описания различных жертвенных ритуалов.

Надписи на костях оракула известны под названием "Цзягувэнь". Они являются формой древнего китайского языка. В основном такие тексты наносились на панцирях черепах и костях животных. Они представляют собой примитивную форму китайских иероглифов. В то же время это самые ранние полностью сформированные иероглифы, найденные в Китае.

Исследователи отмечают, что ранее в жертвенных ямах не находили останки людей, принесенных в жертву стоящими на коленях. Все эти люди были погребены в лежачем положении. Однако использование иероглифа "Кан" указывает на то, что во времена династии Шан вертикальные погребения практиковались очень широко.

Добавим, что в ходе раскопок археологи также обнаружили древние ямы с золой, дороги, остатки домов и целый набор реликвий, включая  керамику, изделия из камня, кости, ракушек и нефрита.

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