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Рубрика: Культура

Прасковья дома

Группа Uma2rman дала концерт в помощь людям, пострадавшим от коронавируса
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
Есть группы, слушая песни которых невольно улыбаешься. Даже не важно, что они играют: эпикурейские рок-н-роллы или светлые баллады - cтолько в них тепла, дружелюбия, сердечности! А еще юмора, самоиронии и веры в то, что "все еще будет хорошо"... Uma2rman как раз из таких. И поэтому совсем не удивительно, что именно они раньше других звезд дали этот благотворительный онлайн-концерт #мывместе.
Группа Uma2rman сыграли онлайн-программу #мывместе. Фото: Андрей Любимов Группа Uma2rman сыграли онлайн-программу #мывместе. Фото: Андрей Любимов
Группа Uma2rman сыграли онлайн-программу #мывместе. Фото: Андрей Любимов

В разгар пандемии люди из Uma2rman вначале разобрали архивы и смонтировали фильм о своей гастрольной жизни, затем спели на Первом в программе "Вечерний unplugged" и продолжили заниматься благотворительностью для малышей, обратившись к фанатам: "Сейчас мы в изоляции, но это временно. А дети с особенностями развития дома всегда. Программа терапевтического спорта "Лыжи мечты" занимается реабилитацией особенных детей. Но без нашей с вами помощи им будет сложно. Давайте поможем детям!"

Фото: AP
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А еще записали "карантинную" (так они сами ее назвали) версию хита "Луч солнца золотого", поучаствовали в международном музыкальном телемарафоне на Муз-TV. И дали этот большой концерт в интернете, на телеканале 02... Выступили не только ради исполнения любимых хитов, по которым соскучились меломаны. Но и чтобы собрать деньги теперь уже в помощь пожилым и маломобильным гражданам, оказавшимся в зоне риска из-за распространения коронавируса...

Может, и музыканты тоже пошли бы в волонтеры, но у фронтмена Владимира Кристовского 4 апреля родилась пятая дочь Тея, и семейные заботы одолевают, к тому же у артистов есть свои, недоступные другим профессиям возможности помочь - концерты.

Это было необычное выступление - уже с первых нот. Барабанщик взял нужный темп и лихо разгонял дроби, когда Владимир его остановил, и, улыбаясь, заметил:

- Погоди стучать, Серега, давай вначале расскажем, что здесь будет происходить. Мы хотим помочь людям, которым плохо, им нечего кушать и у них нет денег. Внимательно читайте на сайте, куда их присылать. Ну, а теперь, Серега, можешь барабанить...

Фото: youtube.com
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Начали Una2rman с энергичного хита "Комон", со своего пока последнего альбома "Пой весна". Добавили позитивного настроения хитом "Лето". Дальше был следующий блок хитов: "Белокурая песня", "Токсины" и "Любимый город", предваряя который Владимир сообщил, что песня посвящена его родному Нижнему Новгороду и поэтому она, как и город - тоже самая любимая... Конечно, не обошлось и без "Прасковьи", с которой и начиналась слава группы. Кстати, и написана она была еще в Нижнем Новгороде. Теперь, проявляя немалые педагогические способности (все-таки отец шестерых детей и опыт сказывается), улыбающийся Кристовский высказался уже так - без дидактичности, но убедительно, и хочешь не хочешь, а к совету прислушаешься:

- Отдадим дань и нашему любимому Подмосковью, где мы в данный момент и проживаем. Тем более что песня сегодня очень актуальна, поскольку многие сейчас не выходят на улицу и тоже сидят у окна. Но я надеюсь, не плачут, а может, даже веселятся, глядя наш эфир...

У артистов есть свои, недоступные другим профессиям возможности помочь - концерты

После чего и были строчки про Прасковью, которая в песне "плачет у окна", и новые веяния в аранжировке, добавившие джазовые импровизации. Не обошлось и без "Умы Турман", а потом лидер дал вволю поимпровизировать всем музыкантам по очереди, да и сам сыграл в четыре руки с клавишником Алексеем Каплуном. Ближе к коде в зале обнаружились и несколько чудом проникших туда поклонников. Музыканты приготовилась завершить концерт заранее отрепетированной песней, но нежданные гости настояли, что в финале должен прозвучать "Ночной дозор". Его Uma2rman и сыграли. Этот концерт тоже был своего рода если не "ночной", то (если брать время выхода в эфир) "Вечерний дозор".

Дозор, чтобы оглядеться всем вместе: кому из наших друзей, родных или даже незнакомых людей - сейчас особенно плохо? И кому мы можем помочь: и тем, чтобы собрать денег во время этого благотворительного концерта, и тем, чтобы вспомнить хотя бы про своих соседей?

Денег собрали в итоге, может, и не так много, как хотелось, - 96 тысяч рублей. Все они пойдут по конкретным адресам, реальным людям, что можно будет проверить потом на официальном сайте главного организатора концерта #мывместе - Фонда Росконгресс.

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