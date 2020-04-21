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21.04.2020 21:35
Рубрика: Власть

Сдерживание цен на лекарства

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
Сегодня одна из главных задач, стоящих перед властью, - обеспечение доступности лекарственных препаратов для населения.

Как известно, лекарства можно условно поделить на две категории: это лекарственные средства, находящиеся в свободной продаже, и ЖНВЛП, то есть жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, цены на которые регулируются государством.

Фото: Сергей Михеев
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К сожалению, сейчас появилась угроза снижения доступности и тех и других лекарств. Это связано с тем, что за последние полтора месяца рубль значительно ослаб по отношению к доллару и евро, а значит, увеличились не только цены на импортные лекарственные препараты, но и расходы российских фармпроизводителей на иностранные фармакологические субстанции.

Напомню, что более 80% отечественных лекарств производится из субстанций, ввозимых из-за рубежа. Причем для дешевых препаратов цена субстанции составляет до 90% их себестоимости.

Конечно же, в будущем это может спровоцировать резкое удорожание лекарств, находящихся в свободной продаже. Некоторые поставщики уже подняли цены на 15%.

Что касается ЖНВЛП, то там цена не может быть произвольно повышена, но есть риск того, что она станет меньше себестоимости того или иного препарата и его производство будет приостановлено. Несколько компаний уже предупредили минпромторг о вероятном прекращении выпуска отдельных лекарственных средств, входящих в перечень ЖНВЛП.

Фото: iStock
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На недавнем совещании руководства фракции "Единая Россия" с премьер-министром мы попросили правительство принять ряд мер по решению этих проблем. Во-первых, мы рекомендовали субсидировать ставки по кредитам на приобретение субстанций или компенсировать фармпроизводителям часть затрат на условиях сдерживания отпускных цен.

Во-вторых, мы предложили установить нулевую ставку НДС на импортируемые лекарственные препараты и фармсубстанции, а также нулевую таможенную пошлину на ввоз этих субстанций.

В-третьих, мы выступили с инициативой разрешить российским производителям использование фармсубстанций, внесенных в государственный реестр лекарств, но не упомянутых в нормативных документах конкретного препарата, при условии обязательного переоформления документации в течение 60 дней. Таким образом, у производителей того или иного лекарства появится возможность быстро заменить одну субстанцию на другую, не указанную в регистрационных документах.

Для решения проблем с выпуском ЖНВЛП мы предложили премьер-министру ввести оперативное регулирование цен на соответствующие препараты и стараться соблюдать баланс между ценой и интересами производителей в каждом конкретном случае.

Фото: iStock
Проблем с лекарствами в аптеках нет

Отмечу также, что сейчас Госдума и правительство вместе дорабатывают законопроект о регулировании аптечных сетей, который среди всего прочего освобождает фармпроизводителей от расходов на маркетинговые акции и на обучение персонала аптек, а значит, способствует уменьшению издержек на выпуск лекарств и снижению цен на них.

Еще один значимый вопрос - обязательная маркировка лекарственных препаратов. Мы перенесли ее с 1 января на более поздний срок в связи с недостаточной готовностью отрасли. Но есть и другие проблемы. Например, с нашей точки зрения до сих пор окончательно неясно, надо ли наносить коды на лекарства стоимостью менее 100 рублей за упаковку. Процент брака при маркировке данных лекарств очень большой из-за высокой скорости упаковочных линий и низкого качества упаковочных материалов, что не может не отразиться на цене продукции. В мае мы планируем подробно обсудить эту тему на совещании с представителями профильных министерств и ведомств.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Фарминдустрия Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия" Колонка Андрея Исаева

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