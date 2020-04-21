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Рубрика: Общество

Исследование: Более 60% учителей не были готовы к переходу в онлайн

Текст: Ксения Колесникова
60 процентов учителей рассказали о том, что в школах дистанционным обучением раньше никто не занимался, опыта у них просто напросто нет. 43 процента - считают, что ставить оценки в условиях дистанционного обучения невозможно, так как ученики все равно найдут способ списать. Такие данные получили ученые Федерального института развития образования РАНХиГС, опросив почти полторы тысячи учителей по всей России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

91,7 процента педагогов считают, что для дистанционного обучения им нужно стабильное и устойчивое интернет-соединение. Но о том, что оно у них есть, говорят только 66,3 процента опрошенных.

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Что ждет школьников и студентов на удаленке

86,1 процента сказали, что нужно оборудованное рабочее место: ноутбук, компьютер, планшет, онлайн-доска с возможностью совместной работы в реальном времени и т.п. Но в школах оборудованные соответствующим образом рабочие места имеют лишь 61,2 процента педагогов.

88,7 процента учителей нужны банки цифровых образовательных ресурсов, но такие цифровые ресурсы есть только 37,2 процента школ.

90,4 процента - испытывают потребность в методической поддержке при организации онлайн-уроков. Получают же такую помощь в форме мастер-классов, вебинаров, консультаций только 62,2 процента учителей. Наибольшую трудность у педагогов вызывает установка программного обеспечения, программ совместной работы в реальном времени, сотрудничество с коллегами на общих цифровых ресурсах (например, Google Docs).

Фото: iStock
Как изменится школа после массовой "удаленки"

О том, что еще показал опрос учителей, рассказывает Наталья Тарасова, руководитель исследования, директор центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС. "Педагоги единогласны в одном (100%): для эффективного обучения на дому в семьях должен быть и хороший интернет, и оборудованное место для ученика, и доступ к образовательным онлайн-платформам с готовым цифровым контентом. Но в реальности, считают учителя, ситуация не такая оптимистичная. Только 22 процента семей учащихся имеют стабильное и устойчивое интернет- соединение. У большинства учеников дистанционное учебное занятие периодически прерывается, вызывая чувство раздражения у всех. 5 процентов обучающихся вообще не имеют доступа к интернету и фактически выпадают из образовательного процесса.Только 20 процентов школьников имеют дома полностью оборудованное рабочее место. А 3 процента вообще не могут учиться дистанционно. У 77 процентов семей это условие соблюдается частично", - комментирует эксперт.

Также в ходе исследования было выявлено, что только у 30 процентов семей у детей имеется организованный доступ к образовательным онлайн-платформам, а у 7 процентов - такая возможность вообще отсутствует.

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Почему учитель - герой нашего времени

А вот еще интересные данные: 97 процентов родителей вынуждены включаться в образовательный процесс. Причем 24 процента мам и пап занимаются с детьми очень активно, помогают с домашними работами. И лишь 3 процента родителей предоставляют детям полную самостоятельность в учебе.

В итоге 14 процентов учителей убеждены: содержание учебных программ усваивается учащимися полностью. 6 процентов считают, что программы не осваиваются. Большинство учителей же говорит о том, что часть программы дети усваивают, а часть - нет.

Как выставлять отметки на удаленке? 43 процента учителей считают, что оценивание в условиях дистанционного обучения невозможно, так как учащийся не будет выполнять задания самостоятельно. 40 процентов учителей предпочитают самостоятельно разрабатывать задания и тесты для учеников, чтобы они не могли списать готовые решение из интернета. И ставят за них оценки. 17 процентов - используют готовые онлайн-тесты на онлайн-платформах.

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