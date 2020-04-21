Исследование: Более 60% учителей не были готовы к переходу в онлайн

60 процентов учителей рассказали о том, что в школах дистанционным обучением раньше никто не занимался, опыта у них просто напросто нет. 43 процента - считают, что ставить оценки в условиях дистанционного обучения невозможно, так как ученики все равно найдут способ списать. Такие данные получили ученые Федерального института развития образования РАНХиГС, опросив почти полторы тысячи учителей по всей России.

91,7 процента педагогов считают, что для дистанционного обучения им нужно стабильное и устойчивое интернет-соединение. Но о том, что оно у них есть, говорят только 66,3 процента опрошенных.

86,1 процента сказали, что нужно оборудованное рабочее место: ноутбук, компьютер, планшет, онлайн-доска с возможностью совместной работы в реальном времени и т.п. Но в школах оборудованные соответствующим образом рабочие места имеют лишь 61,2 процента педагогов.

88,7 процента учителей нужны банки цифровых образовательных ресурсов, но такие цифровые ресурсы есть только 37,2 процента школ.

90,4 процента - испытывают потребность в методической поддержке при организации онлайн-уроков. Получают же такую помощь в форме мастер-классов, вебинаров, консультаций только 62,2 процента учителей. Наибольшую трудность у педагогов вызывает установка программного обеспечения, программ совместной работы в реальном времени, сотрудничество с коллегами на общих цифровых ресурсах (например, Google Docs).

О том, что еще показал опрос учителей, рассказывает Наталья Тарасова, руководитель исследования, директор центра социализации и персонализации образования детей ФИРО РАНХиГС. "Педагоги единогласны в одном (100%): для эффективного обучения на дому в семьях должен быть и хороший интернет, и оборудованное место для ученика, и доступ к образовательным онлайн-платформам с готовым цифровым контентом. Но в реальности, считают учителя, ситуация не такая оптимистичная. Только 22 процента семей учащихся имеют стабильное и устойчивое интернет- соединение. У большинства учеников дистанционное учебное занятие периодически прерывается, вызывая чувство раздражения у всех. 5 процентов обучающихся вообще не имеют доступа к интернету и фактически выпадают из образовательного процесса.Только 20 процентов школьников имеют дома полностью оборудованное рабочее место. А 3 процента вообще не могут учиться дистанционно. У 77 процентов семей это условие соблюдается частично", - комментирует эксперт.

Также в ходе исследования было выявлено, что только у 30 процентов семей у детей имеется организованный доступ к образовательным онлайн-платформам, а у 7 процентов - такая возможность вообще отсутствует.

А вот еще интересные данные: 97 процентов родителей вынуждены включаться в образовательный процесс. Причем 24 процента мам и пап занимаются с детьми очень активно, помогают с домашними работами. И лишь 3 процента родителей предоставляют детям полную самостоятельность в учебе.

В итоге 14 процентов учителей убеждены: содержание учебных программ усваивается учащимися полностью. 6 процентов считают, что программы не осваиваются. Большинство учителей же говорит о том, что часть программы дети усваивают, а часть - нет.

Как выставлять отметки на удаленке? 43 процента учителей считают, что оценивание в условиях дистанционного обучения невозможно, так как учащийся не будет выполнять задания самостоятельно. 40 процентов учителей предпочитают самостоятельно разрабатывать задания и тесты для учеников, чтобы они не могли списать готовые решение из интернета. И ставят за них оценки. 17 процентов - используют готовые онлайн-тесты на онлайн-платформах.