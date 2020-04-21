- Возобновление спортивной активности будет происходить в соответствии с указаниями ФИФА и УЕФА, решениями федерации футбола Италии, а также медицинскими протоколами по защите игроков и всех работников, - говорится в заявлении на официальном сайте Серии А.

По информации ряда итальянских СМИ, итальянские клубы возобновят тренировки в начале мая. А рестарт сезона может состояться в конце весны или начале июня.

- Обсуждаются и варианты с августом и сентябрем. Я четко дал понять, что не хочу рисковать следующим сезоном, чтобы завершить нынешний. Играть на нейтральной территории - не лучшее решение. Но мы рассматриваем и такую возможность. Думаю, отменить сезон было бы очень сложно. Это стало бы жестокой несправедливостью, еще одной чрезвычайной ситуацией вдобавок к эпидемиологической. Пришлось бы вручить трофей, и я верю, что даже "Ювентус" выступил бы против такого вердикта, - сказал президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина.

Тем временем стало известно, что руководство "Ювентуса" рассматривает вариант с приглашением на пост главного тренера команды Зинедина Зидана. В итальянском клубе не слишком довольны работой Маурицио Сарри и намерены обратиться к кандидатуре Зидана. Напомним, что Зинедин, еще будучи игроком, выступал за "Старую синьору" на протяжении пяти лет - с 1996 по 2001 год. С "Ювентусом" он дважды становился чемпионом страны и по разу завоевал Суперкубок Италии, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и Кубок Интертото.

Сезон в Италии планируется возобновить в конце мая

К слову, Зидан попал в топ-20 самых техничных футболистов в истории по версии портала GiveMeSport. Француз занял в этом списке четвертое место.

Лучшим же был признан легенда сборной Аргентины Диего Марадона. Вторым стал бразилец Роналдиньо, третьим - Йохан Кройфф, пятым - Лионель Месси. В топ-10 также попали: Джордж Бест, Тьерри Анри, Андрес Иньеста, Андреа Пирло и Хави.