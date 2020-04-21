Германия, как и другие европейские страны, столкнулась с серьезными проблемами на рынке труда. По некоторым прогнозам, число безработных из-за последствий карантинных мер в обозримом будущем может составить до 6 миллионов человек. Но некоторые отрасли, наоборот, испытывают острый дефицит рабочих рук и отчаянно ищут людей. Прежде всего это сельское хозяйство.

Как отмечает портал ruhr24.de, каждую весну в ФРГ обычно приезжали сезонные рабочие из других стран ЕС, например Румынии, для сбора клубники, спаржи и других сезонных культур. Но когда граница оказалась на замке, фермы столкнулись с настоящим кризисом. "Обычно в это время тысячи сборщиков плодов, грузчиков работают на наших специализированных плантациях, а теперь мы остались без них как без рук", - жалуется глава Союза сельхозпредприятий региона Вестфалия-Липпе Хубертус Берингмайер.

В то же время множество тех, кто работал официантами, тренерами по плаванию, парикмахерами, временно остались без зарплат или вовсе уволены. Чтобы объединить интересы сторон, Союз открыл на своем сайте раздел со срочными вакансиями, на котором любой желающий, даже без опыта работы, может подать заявку. Похожую инициативу запустил фермер из Бранденбурга, задумавший связать оставшихся без заработка представителей сферы услуг и аграриев.

Во времена "короны" работу или подработку можно найти в средних и крупных немецких супермаркетах, где буксует логистика. Работники элементарно не успевают доставлять со складов и затем расставлять на полках товары, сметаемые "хомячками" - так в Германии называют любителей делать запасы на черный день.

Как никогда востребована и работа курьеров, в том числе в аптеках, доставляющих лекарства больным на самоизоляции. Кстати, медицинский Институт Коха объявил о наборе "коронавирусных" волонтеров, которые будут участвовать в проведении эпидрасследований и отслеживании цепочек контактов заболевших. К этой работе могут подключиться и студенты, оставшиеся без дела на время, пока закрыты университеты. От них требуется обзванивать пациентов с диагностированным COVID-19 и расспрашивать о том, откуда они приехали, какие места посещали и с кем общались в последнее время. Устроиться можно в Берлине и в других городах, где открыты отделения института.

Кадровые агентства отмечают, что сейчас в Германии также повышен спрос на репетиторов, нянь и помощников по хозяйству.