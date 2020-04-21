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Текст:   Ольга Игнатова 
08:33 21.04.2020

Кадастровая палата предупредила о мошенниках с сайтов-двойников

В период самоизоляции вырос спрос на онлайн-услуги, которые можно получить дистанционно. Этим воспользовались и так называемые сайты-двойники, копирующие сайты Федеральной кадастровой палаты и Росреестра.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Как отмечают в Федеральной кадастровой палате, такие сайты активно предлагают онлайн-услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Нередко они заявляют о своих полномочиях действовать от лица ведомств и имеют схожие с их официальными сайтами символику и названия. В связи с этим в Кадастровой палате обращают внимание, что только сайты kadastr.ru и rosreestr.ru являются единственными официальными сайтами Кадастровой палаты и Росреестра. Только на этих сайтах можно получить достоверную и актуальную информацию о недвижимости. При этом уполномоченных представителей и посредников эти государственные структуры не имеют.

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
Россияне смогут самостоятельно заказывать комплексные кадастровые работы

Если же люди закажут сведения на каких-то иных ресурсах, то такие сведения окажутся неофициальными и недостоверными. Более того, на сайтах-двойниках иногда просят деньги за услуги, которые Кадастровая палата предоставляет бесплатно (например, о кадастровой стоимости объекта).

Только на официальном сайте Федеральной кадастровой палаты можно за считанные минуты получить сведения из ЕГРН. При этом - не выходя из дома. Предоставляемые данным сервисом в электронном виде сведения о недвижимости так же юридически значимы, как и оформленные на бумаге.

Также госуслуги Росреестра можно получить в электронном виде с помощью специальных сервисов на официальном сайте ведомства.

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