Как быть, когда квартиранты просят о снижении арендной платы

Длительные простои в работе привели к тому, что многие арендаторы квартир уже не могут платить за жилье. Но и претендентов на их место не так много. Между владельцами недвижимости и жильцами неизбежны переговоры с обсуждением скидок, рассрочек и даже отработок.

Уже в конце марта арендаторы стали проявлять неуверенность в своей платежеспособности. Иногородние съемщики, переведенные на удаленку или лишившиеся работы, потянулись из крупных городов на родину, кто-то начал подыскивать жилье подешевле. "Вдобавок предложение на рынке долгосрочной аренды активно пополняется квартирами, ранее сдаваемыми посуточно", - рассказывает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "МИР КВАРТИР". Все это привело к тому, что на рынке аренды уже наблюдается падение цен. Дешевеют "двушки" и "трешки", только "однушки" не сдают позиций.Любой владелец жилья понимает, что период самоизоляции - не самое подходящее время для поиска новых жильцов. И потому пытается всеми способами избежать потери арендаторов и простоя квартиры. Жильцы не заинтересованы в поиске новой квартиры - это непосильные расходы: на депозит, плату риелтору. Поэтому готовы честно обсуждать свою финансовую ситуацию, просить снижения платы, предлагать варианты.

Ура, каникулы?

"Владельцы квартир с пониманием относятся к затруднениям жильцов - в конце концов, все мы находимся в непростой ситуации", - считает Оксана Полякова, заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость. Но не стоит сразу соглашаться на большие суммы. "Переговоры нужно начинать с минимальной скидки, в существующих условиях для крупных городов это 10-15%", - советует Регина Дыдалина, руководитель юридического департамента федеральной компании "Этажи".

Большинство экспертов сходятся на том, что минимальная скидка составит около 10% от арендной ставки. В МИЭЛЬ-Аренда отмечают, что при этом максимальный дисконт в некоторых случаях может достигать 50%. "Мы ожидаем, что ставки поползут вниз - по итогам I полугодия они уже могут упасть на 10-25% в большинстве городов", - считает Павел Луценко.

Сильнее всего снижение доходов квартирантов ощущают на себе те, кто сдает не квартиры целиком, а комнаты

В некоторых случаях речь может идти и вовсе о кратковременном введении арендных каникул, считает Регина Дыдалина. Но даже в этом случае квартира не достанется жильцам бесплатно, так как собственник не может заниматься сдачей квартиры себе в убыток. "Арендная ставка не должна быть ниже эксплуатационных затрат собственника, то есть в любом случае должна покрывать коммунальные платежи", - поясняет Регина Дыдалина.

Снижение платежей, особенно если оно существенное, собственники рассматривают как краткосрочную и временную меру. "Среди самых популярных вариантов решения проблемы - дисконт на один-два месяца - апрель плюс май", - говорит Оксана Полякова. Инициатором переговоров о снижении платы должен выступить квартирант. Арендодатели нечасто предлагают скидку самостоятельно.

Страховка сработала

Если терять доход совсем владельцу жилья не хочется, можно перенести платеж. К примеру, предложить рассрочку или отсрочку. Но не назначать слишком большой период возврата долга - не больше двух месяцев, сходятся эксперты. Еще один метод оплатить квартиру, если денег нет, - это зачесть депозит в счет оплаты. Некоторые смело используют эту сумму как плату за последний месяц проживания. Однако со стороны собственника такой шаг очень рискованный. Ведь депозит - это страховка имущества. Есть и такой вариант: "Лучше перейти на страхование квартиры и только после этого зачесть депозит. Таким образом собственник страхует себя от рисков и идет навстречу арендатору", - советует Никита Комаров, директор по продукту ПИК-Аренда.

Работа на дом

В качестве оплаты рассматриваются даже отработки. К примеру, ремонт квартиры. Тем более что в условиях самоизоляции у квартирантов появилось больше свободного времени. "В этом случае необходимо оформить приложение к договору найма, прописать все условия аренды и выполнения работ. Обязательно нужно составить смету, указать сроки и ответственность сторон в случае нарушения соглашений", - говорит Оксана Полякова.

Сильнее всего снижение доходов квартирантов ощущают на себе те, кто сдает не квартиры целиком, а комнаты. Во-первых, это и так наиболее необеспеченные люди - пенсионеры, одинокие люди, молодые семьи. Во-вторых, они находятся в одном пространстве со своими жильцами, знают их проблемы, не могут им отказать в просьбе снизить платеж. В то же время в таких отношениях больше простора для отработки. В счет оплаты можно принять помощь по хозяйству, услуги в качестве няни, водителя. Подойдет и натуральный обмен - товары, которые квартирант может предложить в счет оплаты.

Двери закрываются

Если собственник все же решает расстаться с квартирантом, следует делать это правильно. "Насильно выселять арендаторов собственник сам не имеет права", - говорит Регина Дыдалина. Надо отправить арендатору уведомление. После истечения срока оплаты, если арендатор не освобождает помещение добровольно, обратиться к участковому. Они не обязаны заниматься такими спорами, но, как показывает практика, могут оказать содействие.