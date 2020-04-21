Нынешняя пандемия нанесла более чем ощутимый удар по французской экономике. За месяц после того, как было объявлено чрезвычайное санитарное положение и введен строгий карантин, деловая активность в стране, по сведениям минэкономики, сократилась на 35 процентов. Целые отрасли, такие как гостиничный и туристический бизнес, оказались вне игры, сотни тысяч предприятий закрылись полностью или частично.

Во Франции врачей не хватает. К посещению находящихся дома пациентов власти привлекают и волонтеров, которым выдают защитные костюмы. Фото: EPA

В итоге 8,5 миллиона французов, а это треть активного населения страны, отправили на временную или, как здесь говорят, техническую безработицу, а государство с тем, чтобы избежать катастрофы, взяло на себя обязательство выплачивать им 84 процента зарплаты.

Надо ли говорить о том, что в нынешней ситуации рынок труда претерпел серьезнейшие перемены? Если в конце прошлого года наибольший спрос во Франции был на специалистов разного профиля в информатике - программистов, системных администраторов, Web-дизайнеров, а также маркетологов и агентов по недвижимости, то сейчас коронавирусная "злоба дня" внесла в список наиболее востребованных профессий разительные, но вполне объяснимые изменения.

Серьезное исследование в этой области провело французское отделение американской компании по подбору кадров Glassdoor. По его данным, на первый план выдвинулись те профессии, которые напрямую или опосредованно имеют отношение к медицине. Больше всего вакансий приходится на младший и средний медицинский персонал, а именно - медсестер, сиделок, санитарных фельдшеров, в том числе работающих на машинах "скорой помощи", инструкторов по лечебной физкультуре. Обычно их зарплата не превышает 1900-2000 евро в месяц, сейчас же им обещают специальные прибавки и премиальные. Кстати, к этой категорию можно отнести и специалистов медицинских лабораторий разного профиля, провизоров как фармакологических компаний, так и аптек. Они также сейчас в цене.

В связи с тем, что все торговые центры, рестораны, отели с закрыты, остро встал вопрос обеспечения их безопасности, а это значит, что охранники также ныне нарасхват.

Все эти специальности, заметим, не сверхпрестижные в довирусную эпоху, сейчас переживают своего рода пик популярности, как, впрочем, и те скромные профессии, что имеют отношение к обеспечению граждан продуктами питания и всем прочим для жизни необходимым. А это значит, что предложений стать кассиршами, продавцами или чернорабочими в продовольственных магазинах хоть отбавляй.

Из прошлогоднего списка профессиональных преференций, где доминировали айтишники, в нынешнем остались лишь специалисты по информационной безопасности. Без них, судя по всему, не обойтись и в нынешнее время больших потрясений.