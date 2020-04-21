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Текст:   Марина Трубилина 
18:43 21.04.2020

В цене будут квартиры с балконами

После нескольких недель, проведенных в самоизоляции, взгляды россиян на то, каким должно быть идеальное жилье, могут измениться. Если раньше все усилия были направлены на то, чтобы вытащить человека из дома, расширить его взаимодействие с городом, сейчас вектор изменился на противоположный, отмечает управляющий партнер архитектурного бюро "План Б" Сергей Фомин. Члены семьи вынуждены проводить друг с другом круглые сутки, пространство становится слишком маленьким и обостряется желание отгородить личный уголок.
В последние годы застройщики стремятся возводить дома без балконов либо сразу стеклят их, но вынужденная самоизоляция может заставить их сменить подход к балконам и лоджиям. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС В последние годы застройщики стремятся возводить дома без балконов либо сразу стеклят их, но вынужденная самоизоляция может заставить их сменить подход к балконам и лоджиям. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
В последние годы застройщики стремятся возводить дома без балконов либо сразу стеклят их, но вынужденная самоизоляция может заставить их сменить подход к балконам и лоджиям. Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Будут цениться квартиры, в которых есть возможность выделить дополнительную комнату или объединить несколько помещений, квартиры такой конфигурации, которая дает возможность смены назначения комнат, соглашается директор проектов КБ Стрелка и преподаватель Лондонской архитектурной ассоциации Александра Чечёткина. До сих пор экспериментировала с планировкой в основном молодежь, люди постарше более консервативны. Сейчас все хотят изолированный рабочий кабинет или отдельную спальню, пусть и путем трансформаций-экспериментов.

Фото: iStock
Как правильно проветривать квартиру на самоизоляции

Может вернуться популярность балконов. "Балкон - это собственное уличное пространство, полуобщественное, получастное, - говорит ведущий архитектор DNK ag, выпускница программы Архитекторы.рф Анна Картавая. - Теперь наличие такого промежуточного открытого пространства становится необходимостью". Больше будут цениться современные дома с внутренней территорией, огороженным двориком, считает замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. В домах для состоятельных жильцов может возрасти ценность систем безопасности для каждой квартиры, считают в Knight Frank.

В последние годы застройщики стремятся возводить дома без балконов либо сразу стеклят их, но вынужденная самоизоляция может заставить их сменить подход к балконам и лоджиям.

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