Будут цениться квартиры, в которых есть возможность выделить дополнительную комнату или объединить несколько помещений, квартиры такой конфигурации, которая дает возможность смены назначения комнат, соглашается директор проектов КБ Стрелка и преподаватель Лондонской архитектурной ассоциации Александра Чечёткина. До сих пор экспериментировала с планировкой в основном молодежь, люди постарше более консервативны. Сейчас все хотят изолированный рабочий кабинет или отдельную спальню, пусть и путем трансформаций-экспериментов.
Может вернуться популярность балконов. "Балкон - это собственное уличное пространство, полуобщественное, получастное, - говорит ведущий архитектор DNK ag, выпускница программы Архитекторы.рф Анна Картавая. - Теперь наличие такого промежуточного открытого пространства становится необходимостью". Больше будут цениться современные дома с внутренней территорией, огороженным двориком, считает замруководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. В домах для состоятельных жильцов может возрасти ценность систем безопасности для каждой квартиры, считают в Knight Frank.
В последние годы застройщики стремятся возводить дома без балконов либо сразу стеклят их, но вынужденная самоизоляция может заставить их сменить подход к балконам и лоджиям.