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21.04.2020 21:38
Рубрика: Общество

На что имеет право пациент

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 88(8142)
Обычные недуги во время эпидемии никто не отменял. Но правила оказания медпомощи сейчас временно изменились. На что имеют право пациенты, "РГ-Неделе" рассказали в ФОМС и Всероссийском союзе страховщиков.
Фото: photoxpress Фото: photoxpress
Фото: photoxpress

Не выходя из дома

Если закончилось лекарство по рецепту, его можно выписать дистанционно либо вызвать врача на дом.

Люди на самоизоляции оформляют больничные без посещения поликлиники.

Действие временных "полисов", которые выдаются на срок оформления постоянного полиса ОМС, продлено до конца 2020 года.

Временные ограничения

Приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация.

Сроки ожидания плановых операций и других видов лечения разрешено увеличить в зависимости от ситуации в регионе.

Пациентам-хроникам, если нет ухудшения самочувствия, плановый визит в поликлинику лучше отложить.

В случае резкого ухудшения - вызывается "скорая помощь".

Плановая госпитализация, диагностические процедуры проводятся по направлению своего врача в поликлинике.

Без изменений медпомощь оказывается:

  • - при заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью;
  • - при подозрении на COVID-19;
  • - если есть признаки простуды;
  • - пациенты с нетипичным ОРВИ и пневмонией госпитализируются в COVID-отделения.

Без ограничений медпомощь оказывается больным, которым нельзя прерывать курс лечения:

  • - Пациентам с онкозаболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы, болезнями эндокринной системы.
  • - Пациентам, находящимся на заместительной почечной терапии.
  • - Экстренная и неотложная медицинская помощь.
  • - Страховые представители продолжают оказывать информационное сопровождение онкопациентов. Откладывать запланированный курс терапии нельзя.
Общество Здоровье

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