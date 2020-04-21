Правительство Израиля на недавнем заседании приняло решение о постепенном выходе из карантина, установленного в связи с распространением коронавируса. Среди русскоязычных ходит шутка, что новый режим можно назвать переходом от карантина к "карантинчику".

В Израиле медперсонал может быть твердо уверен в стабильности своих доходов. Фото: EPA

На смягчении режима особенно настаивало министерство финансов, ибо количество безработных, зарегистрированных на биржах труда, превысило 20 процентов. С учетом того, что до вхождения в режим карантина безработица в Израиле не превышала 3,7 процента, падение экономической активности особенно ощутимо. Зато практически не пострадал важнейший для израильской экономики сектор высоких технологий: сотрудники местных хайтек-компаний продолжают работать практически в полном объеме, в массе своей из дома.

Весь процесс "раскручивания гаек" и возвращения к обычному укладу жизни страны распределен на три этапа. На первом, с 19 апреля по 3 мая, на рабочие места вернутся от 30 до 50 процентов работников разных специальностей. В сферах деятельности, определенных как "особо важные", включены как работники, поддерживающие непосредственно производство, так и вспомогательный персонал. В дополнение к продовольственным магазинам откроются промтоварные и торговые центры.

Интересно, что с предложением "немедленно открыть парикмахерские и салоны красоты" выступил Юваль Штайниц, министр энергетических и водных ресурсов. Дело в том, что салоны красоты действуют на "сером рынке" и в режиме полного карантина, и лучше разрешить официально то, что нельзя запретить.

На втором этапе, с 3 по 17 мая, разрешаются занятия в большинстве учебных заведений. На свои рабочие места на производстве, в учреждениях и в секторе услуг смогут вернуться до 85 процентов трудящихся.

На третьем этапе, с 17 по 30 мая, смогут открыться рынки. Общественный транспорт вернется к обычному расписанию, но с ограниченным количеством пассажиров в салоне. Согласно плану, к июню возможно полное восстановление экономики и нормализация жизни страны.