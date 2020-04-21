Как канал "Победа" готовится к 9 Мая

Дмитрий, готов ли канал "Победа" провести трансляцию виртуальной акции "Бессмертный полк", если таковая состоится, или аналогичную? "РГ" недавно писала о том, что на "Триколор" запустили еще один специальный канал "День Победы" с Кириллом Набутовым, который готов был провести виртуальную трансляцию и уже делает разные сюжеты и программы на эту важную для всех тему.
Дмитрий Борисов: Каналу "Победа" как раз в апреле исполнился год. Мы начали вещать 9 апреля прошлого года, заранее. Конечно, сейчас очень активно со всеми уполномоченными лицами и компаниями обсуждаем, что будет в майские праздники. Если будет принято решение, что "Бессмертный полк" пройдет в эфирном виртуальном режиме, мы, конечно же, его поддержим. Изначально, когда мы запускали канал, делали это к юбилею Победы и специально за год знакомили зрителей с ним. Для того чтобы они понимали, чего ждать от канала, чтобы он не был для них "темной лошадкой". И они знают, чего ждать, его смотрят! Канал "Победа" стал одним из флагманских каналов в нашем цифровом телесемействе, что приятно. В прошлом году, например, когда в праздник 9 Мая была другая ситуация и все было открыто, все каналы транслировали Парад Победы и "Бессмертный полк", показывали фильмы о войне и так далее. А на канале "Победа" была специально организована другая символическая трансляция. Мы предложили своим зрителям трансляцию с утра до вечера от Могилы Неизвестного Солдата. Получилось очень концептуально и красиво. Это вообще было до слез трогательно. Я при этом сам отрывался в этот день на несколько часов от эфира "Победы", потому что каждый год комментирую "Бессмертный полк" на Первом. Потом вернулся опять на "Победу" и был буквально растроган. Была хорошая погода, ветераны - их было мало - подходили к Огню. Это пробирало до мурашек просто. Есть несколько фрагментов, есть ролики, которые мы для себя даже нарезали. Каждый раз перед тем, как мы обсуждаем какие-то наши проекты на 9 Мая или вообще на май, я открываю папочку для того, чтобы погрузиться снова в эту атмосферу. Для того чтобы отмести все наши будничные, обычные, ненужные, суетливые вещи, смотрю вот этот полутораминутный ролик с прошлогодней нашей трансляции и настраиваюсь на что-то такое... Не хочется пафосные слова говорить, но что-то искреннее, берущее за душу, должно быть. Мы в этом году тоже готовим несколько проектов. Я надеюсь, что они у нас получатся такими же - правильными с этой точки зрения.
Телеканал "Победа" запустил Открытый Всероссийский онлайн-фестиваль "Спасибо за Победу!" и к празднику в эфире подведет его итоги. Главным событием фестиваля стал Конкурс чтецов стихов и прозы, исполнителей авторской песни и каверов известных песен о Великой Отечественной войне и Победе, который длится с 13 апреля по 1 мая 2020 года. Сайт конкурса - pobeda.tv. Принять участие может любой желающий.