Как канал "Победа" готовится к 9 Мая

"Одно сплошное телевидение?" - так называлось онлайн-интервью с телеведущим и продюсером Дмитрием Борисовым, которое мы провели на сайте "РГ". Не все знают, что, помимо того, что Дмитрий ведет программу "Пусть говорят" на Первом канале, он еще является и генеральным продюсером цифрового семейства "Первый канал. Всемирная сеть". Канал "Победа" - входит в это подразделение, и, конечно же, один из актуальных вопросов был посвящен именно ему.

Дмитрий, готов ли канал "Победа" провести трансляцию виртуальной акции "Бессмертный полк", если таковая состоится, или аналогичную? "РГ" недавно писала о том, что на "Триколор" запустили еще один специальный канал "День Победы" с Кириллом Набутовым, который готов был провести виртуальную трансляцию и уже делает разные сюжеты и программы на эту важную для всех тему.

В онлайн-интервью "РГ" Дмитрий Борисов рассказал, как работают во время пандемии и Первый канал, и его цифровое подразделение, в которое входит, в частности, и телеканал "Победа". Фото: Из личного архива Дмитрия Борисова

Дмитрий Борисов: Каналу "Победа" как раз в апреле исполнился год. Мы начали вещать 9 апреля прошлого года, заранее. Конечно, сейчас очень активно со всеми уполномоченными лицами и компаниями обсуждаем, что будет в майские праздники. Если будет принято решение, что "Бессмертный полк" пройдет в эфирном виртуальном режиме, мы, конечно же, его поддержим. Изначально, когда мы запускали канал, делали это к юбилею Победы и специально за год знакомили зрителей с ним. Для того чтобы они понимали, чего ждать от канала, чтобы он не был для них "темной лошадкой". И они знают, чего ждать, его смотрят! Канал "Победа" стал одним из флагманских каналов в нашем цифровом телесемействе, что приятно. В прошлом году, например, когда в праздник 9 Мая была другая ситуация и все было открыто, все каналы транслировали Парад Победы и "Бессмертный полк", показывали фильмы о войне и так далее. А на канале "Победа" была специально организована другая символическая трансляция. Мы предложили своим зрителям трансляцию с утра до вечера от Могилы Неизвестного Солдата. Получилось очень концептуально и красиво. Это вообще было до слез трогательно. Я при этом сам отрывался в этот день на несколько часов от эфира "Победы", потому что каждый год комментирую "Бессмертный полк" на Первом. Потом вернулся опять на "Победу" и был буквально растроган. Была хорошая погода, ветераны - их было мало - подходили к Огню. Это пробирало до мурашек просто. Есть несколько фрагментов, есть ролики, которые мы для себя даже нарезали. Каждый раз перед тем, как мы обсуждаем какие-то наши проекты на 9 Мая или вообще на май, я открываю папочку для того, чтобы погрузиться снова в эту атмосферу. Для того чтобы отмести все наши будничные, обычные, ненужные, суетливые вещи, смотрю вот этот полутораминутный ролик с прошлогодней нашей трансляции и настраиваюсь на что-то такое... Не хочется пафосные слова говорить, но что-то искреннее, берущее за душу, должно быть. Мы в этом году тоже готовим несколько проектов. Я надеюсь, что они у нас получатся такими же - правильными с этой точки зрения.

Между тем

Телеканал "Победа" запустил Открытый Всероссийский онлайн-фестиваль "Спасибо за Победу!" и к празднику в эфире подведет его итоги. Главным событием фестиваля стал Конкурс чтецов стихов и прозы, исполнителей авторской песни и каверов известных песен о Великой Отечественной войне и Победе, который длится с 13 апреля по 1 мая 2020 года. Сайт конкурса - pobeda.tv. Принять участие может любой желающий.