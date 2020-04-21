В ряде европейских городов в самый разгар пандемии разобрали из собачьих приютов почти всех питомцев. Прогулка с собакой во время карантина - один из немногих законных способов выйти на улицу. А что же в Москве? Выясняли корреспонденты "РГ".

"Нет, к нам желающие взять кого-то из животных не приходили", - рассказала помощница муниципального приюта "Зоорассвет" Елена Иванова. - Пристроить бездомную собаку в хорошие руки сложно и в спокойные времена. А сейчас многим горожанам, видимо, не до этого". Впрочем, их персонал - а это пять человек, вполне управляются с 400 питомцами. Всегда вовремя накормят, напоят. "Плохо другое, собаки остались без общения и без выгула, которым раньше занимались волонтеры. А теперь приюты закрыты для посещения, в том числе и для волонтеров", - отмечает Иванова.

Тревожит это и самих волонтеров. По мнению Лили Вознесенской, такой запрет приносит животным только вред - и здоровью, и их психике. "Как объяснить собаке, почему я, которая гуляла с ней каждый вечер, готовила ей свежую еду, больше не прихожу? Она же вынуждена сидеть целый день в клетке. Представляете, что творится в приютах, где по 3 тысячи животных?", - говорит Лиля. Она уверена: в приюте легко можно организовать общение волонтеров с собаками так, чтобы люди даже не пересекались друг с другом. Нет, к сожалению, в приютах такого наплыва людей, чтобы можно было бояться заражения. Да и находятся они в большинстве своем на окраинах города. Всего в 13 государственных приютах столицы содержится около 13 тысяч животных, из них 12 тысяч - собаки.

В приюте "Дубовая роща", расположенном в Останкинском районе, ответили "РГ", что в основном сейчас к ним звонят, чтобы отдать собаку, поскольку боятся заразиться коронавирусом.

Комментарий

Сергей Середа, Председатель ассоциации практикующих ветеринарных врачей России:

- Страх заразиться коронавирусом понятен. Но домашние животные не могут стать источником заражения. В мире нет случаев заболевания человека COVID-19 от домашнего животного. Это подтверждает и ВОЗ. Но любой владелец собаки или кошки должен не забывать о мерах предосторожности. Чтобы не подцепить не коронавирус, а вообще любую инфекцию, соблюдайте элементарные правила. После прогулки мойте себе руки, лицо, нос, а питомцу - лапы и морду, причем с мылом.