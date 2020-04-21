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Битва за кадры
По оценке McKinsey Global Institute, под угрозой сокращения около 13,4 миллиона мест в ресторанном бизнесе, около 11 миллионов в сфере продаж и работы с клиентами в торговых центрах и не продуктовых магазинах. Большие потери ожидаются среди обслуживающего персонала гостиниц, транспортников (сотрудники аэропортов и вокзалов), социальных работников.
Как ни парадоксально, но, по данным Бюро трудовой статистики, за время пандемии армию безработных в США уже пополнили более 40 тысяч медицинских работников. Но речь не о госпиталях, а о вспомогательном персонале в частных кабинетах, где практикуют терапевты, офтальмологи и стоматологи. Они, по сути, остались не у дел, поскольку в борьбе с коронавирусом не участвуют и на них распространяется указ о запрете всех плановых и несрочных процедур.
Особенно жестко "корона" проехалась по тем, кому еще только предстоит проторить свою профессиональную дорогу. Согласно опросу College Reaction, три четверти студентов, которым до пандемии удалось договориться об устройстве на работу или прохождении практики, теперь остались не у дел. Некоторым сразу объявили об отказе, планы по найму остальных отодвинулись на неопределенный срок. Наконец, примерно 77 процентов студентов считают, что перевод на дистанционное обучение отрицательно сказался на качестве их образования и усложнит трудоустройство.
Кроме того, преобразился рынок вакансий. Если по указанным позициям наем фактически заморожен, то на некоторые профессии во время пандемии спрос только вырос. В первую очередь речь идет о краткосрочных вакансиях в аптеках, госпиталях, доставке, интернете и продуктовых магазинах. По разным оценкам, пандемия создаст около 3 миллионов таких рабочих мест. По данным компании LinkedIn, в десятку наиболее востребованных сейчас профессий в США входят медсестры, продавцы и кассиры, сортировщики, курьеры. Например, компания Amazon, крупнейший онлайн-ретейлер в США, менее чем за месяц наняла свыше 100 тысяч человек, дабы удовлетворить возросший спрос на доставку товаров. В условиях, когда повсюду требуется дезинфекция для борьбы с коронавирусом, на 75 процентов выросло число вакансий для уборщиц. Острый дефицит рабочих испытывают в сельском хозяйстве, где велика доля трудовых мигрантов. Ежегодно таким сезонным рабочим оформляется 250 тысяч виз, но в этом году рассчитывать на пришельцев пока не приходится.
Большинство таких вакансий подразумевает повышенный риск подхватить коронавирус из-за постоянных контактов с окружающими. Поэтому неудивительно, что пандемия поменяла и поведение соискателей. Трудовые профсоюзы организовали акции протеста, а в компании Amazon часть сотрудников отказалась выходить на работу, требуя от работодателей обеспечить безопасность на рабочем месте. Самые распространенные из принимаемых мер - измерение температуры, выдача масок и перчаток, установка защитных экранов.
Тем не менее, по данным Business Insider, пока крупные ретейлеры не успевают приспособиться под возросший спрос и испытывают дефицит рабочей силы, а потому заманивают новых работников повышением зарплат. Например, продуктовые сети временно повысили зарплату кассирам, сортировщикам и другим сотрудникам в среднем на 2-3 доллара в час. При 40-часовой рабочей неделе месячная прибавка составит 320-480 долларов за четыре недели, то есть примерно 10-20 процентов от обычного уровня.
Еще острее война за кадры на коронавирусной передовой. По данным Detroit Free Press, в Мичигане госпитали остро конкурируют за медсестер. Вместо обычных 40 долларов в час соискателям предлагают 85 долларов. А в Нью-Йорке, который стал эпицентром вспышки в США, зарплаты медсестер взлетели еще вдвое выше. Увы, в условиях децентрализованной и коммерческой американской медицины это далеко не всегда ведет к общему благу. Такая оплата труда медсестер по силам не каждому. В результате более состоятельные сетевые госпитали переманивают персонал из небольших местных и социальных клиник, где зачастую нужда в них острее.
Немцы ушли в поля
Как отмечает портал ruhr24.de, каждую весну в ФРГ обычно приезжали сезонные рабочие из других стран ЕС, например Румынии, для сбора клубники, спаржи и других сезонных культур. Но когда граница оказалась на замке, фермы столкнулись с настоящим кризисом. "Обычно в это время тысячи сборщиков плодов, грузчиков работают на наших специализированных плантациях, а теперь мы остались без них как без рук", - жалуется глава Союза сельхозпредприятий региона Вестфалия-Липпе Хубертус Берингмайер.
В то же время множество тех, кто работал официантами, тренерами по плаванию, парикмахерами, временно остались без зарплат или вовсе уволены. Чтобы объединить интересы сторон, Союз открыл на своем сайте раздел со срочными вакансиями, на котором любой желающий, даже без опыта работы, может подать заявку. Похожую инициативу запустил фермер из Бранденбурга, задумавший связать оставшихся без заработка представителей сферы услуг и аграриев.
Во времена "короны" работу или подработку можно найти в средних и крупных немецких супермаркетах, где буксует логистика. Работники элементарно не успевают доставлять со складов и затем расставлять на полках товары, сметаемые "хомячками" - так в Германии называют любителей делать запасы на черный день.
Как никогда востребована и работа курьеров, в том числе в аптеках, доставляющих лекарства больным на самоизоляции. Кстати, медицинский Институт Коха объявил о наборе "коронавирусных" волонтеров, которые будут участвовать в проведении эпидрасследований и отслеживании цепочек контактов заболевших. К этой работе могут подключиться и студенты, оставшиеся без дела на время, пока закрыты университеты. От них требуется обзванивать пациентов с диагностированным COVID-19 и расспрашивать о том, откуда они приехали, какие места посещали и с кем общались в последнее время. Устроиться можно в Берлине и в других городах, где открыты отделения института.
Кадровые агентства отмечают, что сейчас в Германии также повышен спрос на репетиторов, нянь и помощников по хозяйству.
Обратно в офис
Пока же рекрутинговые компании делятся своими наблюдениями о том, какие вакансии оказались наиболее востребованными в период пандемии. По наблюдениям одного из крупнейших на Апеннинах агентств по подбору персонала Adecco Group, в марте наибольшим спросом среди работодателей пользовались вакансии, имеющие непосредственное отношение к ЧС: врачи и медсестры (за последние 10 лет в Италии сократили 46 тысяч специалистов в медицинском секторе), фармацевты, завскладами, заведующие сортировкой онлайн-заказов, транспортники, логисты, а также уборщики, занимающиеся дезинфекцией помещений, и сотрудники кол-центров.
Есть еще одна вакансия, которая неожиданно стала востребованной на итальянском рынке труда в связи с закрытием границ, - это сезонные рабочие. По расчетам сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti, страна остро нуждается в 200 тысячах человек, которые помогут убрать созревший урожай.
Что до зарплат, то об их изменении в период пандемии не берутся пока высказываться даже самые матерые эксперты, слишком уж турбулентная складывается ситуация. Но владельцы некоторых частных компаний решили поощрить своих сотрудников, продолжающих выходить на работу в это смутное время. Самыми щедрыми из них, пожалуй, оказались Джованни и Джанлука Рана, которым принадлежит крупный бизнес по производству свежей пасты и равиоли. Они увеличили зарплаты рабочим на своих предприятиях аж на 25 процентов.
Тем временем в Италии, судя по всему, намечается интересный тренд, который может напрямую отразиться на уровне дохода граждан. Выясняется, что далеко не все из тех, кто перешел на удаленку в условиях карантина, хотят вернуться в офис. Опрос об умной работе, проведенный IZI в сотрудничестве с Comin Partners, показал, что почти 80 процентов жителей Италии, работающих на дому, положительно оценивают этот метод, а 37 процентов и вовсе готовы отказаться от части своей зарплаты, чтобы продолжить работу в удаленном режиме. Более трети респондентов объяснили, что экономят время, которое обычно требуется, чтобы поехать на работу и найти парковку, в то время как почти 15 процентов признаются, что работа на дому освобождает их от транспортных расходов. Власти пока официально не отреагировали на эти данные, но выдвигают гипотезу о смеси дистанционной и офисной работы, начиная с государственных учреждений.
Все операторы заняты
До введения жестких карантинных мер уровень занятости на туманном Альбионе бил рекорды, достигнув 76,6 процента для лиц в возрасте от 16 до 64 лет. Уровень безработицы составлял 4 процента. Но, согласно прогнозу компании KPMG, на который ссылается телеканал BBC, карантин из-за вспышки COVID-19 в Соединенном Королевстве может пополнить ряды безработных более чем в два раза, до 9 процентов.
Между тем тот же самый коронавирус расширил возможности найти работу в тех секторах, где сейчас особенно горячо.
Британии прежде всего требуются врачи и медсестры, которых не хватает катастрофически. Врачи зарабатывают в год от 60 до 80 тысяч фунтов стерлингов. Медсестры за свой труд получают 23-25 тысяч фунтов, а опытная медсестра со стажем может рассчитывать на зарплату до 33 тысяч фунтов в год.
Местные госпитали также ищут помощников медсестер, санитаров и уборщиков. Национальная система здравоохранения, перегруженная зараженными коронавирусом пациентами, стала на сегодняшний день едва ли не главным работодателем в Соединенном Королевстве.
Домам престарелых требуются санитары и сиделки. Здесь вакансии исчисляются тысячами. К сожалению, именно дома престарелых стали сегодня главным источником заражения коронавирусом, в силу чего желающих получить работу в этих учреждениях не слишком много.
Работников ищут супермаркеты, чьи вакансии насчитывают сегодня 35 тысяч. Аптеки зазывают фармацевтов и расфасовщиков лекарств.
Контактным центрам страны, на которых в период пандемии сильно увеличилась нагрузка, требуются телефонные и интернет-операторы. Для этой категории работников зарплаты начинаются от 7 фунтов в час и выше, в зависимости от их квалификации и опыта.
Медбрат нарасхват
В итоге 8,5 миллиона французов, а это треть активного населения страны, отправили на временную или, как здесь говорят, техническую безработицу, а государство с тем, чтобы избежать катастрофы, взяло на себя обязательство выплачивать им 84 процента зарплаты.
Надо ли говорить о том, что в нынешней ситуации рынок труда претерпел серьезнейшие перемены? Если в конце прошлого года наибольший спрос во Франции был на специалистов разного профиля в информатике - программистов, системных администраторов, Web-дизайнеров, а также маркетологов и агентов по недвижимости, то сейчас коронавирусная "злоба дня" внесла в список наиболее востребованных профессий разительные, но вполне объяснимые изменения.
Серьезное исследование в этой области провело французское отделение американской компании по подбору кадров Glassdoor. По его данным, на первый план выдвинулись те профессии, которые напрямую или опосредованно имеют отношение к медицине. Больше всего вакансий приходится на младший и средний медицинский персонал, а именно - медсестер, сиделок, санитарных фельдшеров, в том числе работающих на машинах "скорой помощи", инструкторов по лечебной физкультуре. Обычно их зарплата не превышает 1900-2000 евро в месяц, сейчас же им обещают специальные прибавки и премиальные. Кстати, к этой категорию можно отнести и специалистов медицинских лабораторий разного профиля, провизоров как фармакологических компаний, так и аптек. Они также сейчас в цене.
В связи с тем, что все торговые центры, рестораны, отели с закрыты, остро встал вопрос обеспечения их безопасности, а это значит, что охранники также ныне нарасхват.
Все эти специальности, заметим, не сверхпрестижные в довирусную эпоху, сейчас переживают своего рода пик популярности, как, впрочем, и те скромные профессии, что имеют отношение к обеспечению граждан продуктами питания и всем прочим для жизни необходимым. А это значит, что предложений стать кассиршами, продавцами или чернорабочими в продовольственных магазинах хоть отбавляй.
Из прошлогоднего списка профессиональных преференций, где доминировали айтишники, в нынешнем остались лишь специалисты по информационной безопасности. Без них, судя по всему, не обойтись и в нынешнее время больших потрясений.
"Карантинчик" сменит карантин
На смягчении режима особенно настаивало министерство финансов, ибо количество безработных, зарегистрированных на биржах труда, превысило 20 процентов. С учетом того, что до вхождения в режим карантина безработица в Израиле не превышала 3,7 процента, падение экономической активности особенно ощутимо. Зато практически не пострадал важнейший для израильской экономики сектор высоких технологий: сотрудники местных хайтек-компаний продолжают работать практически в полном объеме, в массе своей из дома.
Весь процесс "раскручивания гаек" и возвращения к обычному укладу жизни страны распределен на три этапа. На первом, с 19 апреля по 3 мая, на рабочие места вернутся от 30 до 50 процентов работников разных специальностей. В сферах деятельности, определенных как "особо важные", включены как работники, поддерживающие непосредственно производство, так и вспомогательный персонал. В дополнение к продовольственным магазинам откроются промтоварные и торговые центры.
Интересно, что с предложением "немедленно открыть парикмахерские и салоны красоты" выступил Юваль Штайниц, министр энергетических и водных ресурсов. Дело в том, что салоны красоты действуют на "сером рынке" и в режиме полного карантина, и лучше разрешить официально то, что нельзя запретить.
На втором этапе, с 3 по 17 мая, разрешаются занятия в большинстве учебных заведений. На свои рабочие места на производстве, в учреждениях и в секторе услуг смогут вернуться до 85 процентов трудящихся.
На третьем этапе, с 17 по 30 мая, смогут открыться рынки. Общественный транспорт вернется к обычному расписанию, но с ограниченным количеством пассажиров в салоне. Согласно плану, к июню возможно полное восстановление экономики и нормализация жизни страны.