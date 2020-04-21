Пандемия коронавируса радикально "перепахала" рынок труда в США. За четыре недели карантинных мер страна растеряла больше рабочих рук, чем с большим трудом приобрела за последние 11 лет восстановления после финансового кризиса. По данным властей, заявления на получения пособий по безработице подали почти 22 миллионов человек - это примерно каждый седьмой трудоспособный американец. Даже если вскоре отдельные штаты, как и планируется, начнут смягчать карантинные меры, большинство компаний еще не скоро возобновят деятельность в прежнем формате. Причем наиболее сильно пострадают низкооплачиваемые рабочие. Своих мест по большей части лишатся бедняки, которым и без того сложно пережить пандемию из-за отсутствия накоплений.

Популярные у туристов места, как эти пляж и парк развлечений рядом с Нью-Йорком, из-за карантинных мер опустели и, похоже, надолго. А значит, пустуют гостиницы, рестораны, автобусы, поезда, самолеты. Согласно прогнозам, туристический сектор будет одним из тех, где сократят больше всего рабочих мест. Один только ресторанный бизнес может растерять более 13 миллионов сотрудников. Всего же за первый месяц карантина за пособием по безработице обратился каждый седьмой трудоспособный американец. Фото: REUTERS

По оценке McKinsey Global Institute, под угрозой сокращения около 13,4 миллиона мест в ресторанном бизнесе, около 11 миллионов в сфере продаж и работы с клиентами в торговых центрах и не продуктовых магазинах. Большие потери ожидаются среди обслуживающего персонала гостиниц, транспортников (сотрудники аэропортов и вокзалов), социальных работников.

Как ни парадоксально, но, по данным Бюро трудовой статистики, за время пандемии армию безработных в США уже пополнили более 40 тысяч медицинских работников. Но речь не о госпиталях, а о вспомогательном персонале в частных кабинетах, где практикуют терапевты, офтальмологи и стоматологи. Они, по сути, остались не у дел, поскольку в борьбе с коронавирусом не участвуют и на них распространяется указ о запрете всех плановых и несрочных процедур.

Особенно жестко "корона" проехалась по тем, кому еще только предстоит проторить свою профессиональную дорогу. Согласно опросу College Reaction, три четверти студентов, которым до пандемии удалось договориться об устройстве на работу или прохождении практики, теперь остались не у дел. Некоторым сразу объявили об отказе, планы по найму остальных отодвинулись на неопределенный срок. Наконец, примерно 77 процентов студентов считают, что перевод на дистанционное обучение отрицательно сказался на качестве их образования и усложнит трудоустройство.

Кроме того, преобразился рынок вакансий. Если по указанным позициям наем фактически заморожен, то на некоторые профессии во время пандемии спрос только вырос. В первую очередь речь идет о краткосрочных вакансиях в аптеках, госпиталях, доставке, интернете и продуктовых магазинах. По разным оценкам, пандемия создаст около 3 миллионов таких рабочих мест. По данным компании LinkedIn, в десятку наиболее востребованных сейчас профессий в США входят медсестры, продавцы и кассиры, сортировщики, курьеры. Например, компания Amazon, крупнейший онлайн-ретейлер в США, менее чем за месяц наняла свыше 100 тысяч человек, дабы удовлетворить возросший спрос на доставку товаров. В условиях, когда повсюду требуется дезинфекция для борьбы с коронавирусом, на 75 процентов выросло число вакансий для уборщиц. Острый дефицит рабочих испытывают в сельском хозяйстве, где велика доля трудовых мигрантов. Ежегодно таким сезонным рабочим оформляется 250 тысяч виз, но в этом году рассчитывать на пришельцев пока не приходится.

Большинство таких вакансий подразумевает повышенный риск подхватить коронавирус из-за постоянных контактов с окружающими. Поэтому неудивительно, что пандемия поменяла и поведение соискателей. Трудовые профсоюзы организовали акции протеста, а в компании Amazon часть сотрудников отказалась выходить на работу, требуя от работодателей обеспечить безопасность на рабочем месте. Самые распространенные из принимаемых мер - измерение температуры, выдача масок и перчаток, установка защитных экранов.

Больше всего сокращений в США ожидается среди низкооплачиваемых рабочих, которым и без того трудно содержать семью в период пандемии

Тем не менее, по данным Business Insider, пока крупные ретейлеры не успевают приспособиться под возросший спрос и испытывают дефицит рабочей силы, а потому заманивают новых работников повышением зарплат. Например, продуктовые сети временно повысили зарплату кассирам, сортировщикам и другим сотрудникам в среднем на 2-3 доллара в час. При 40-часовой рабочей неделе месячная прибавка составит 320-480 долларов за четыре недели, то есть примерно 10-20 процентов от обычного уровня.

Еще острее война за кадры на коронавирусной передовой. По данным Detroit Free Press, в Мичигане госпитали остро конкурируют за медсестер. Вместо обычных 40 долларов в час соискателям предлагают 85 долларов. А в Нью-Йорке, который стал эпицентром вспышки в США, зарплаты медсестер взлетели еще вдвое выше. Увы, в условиях децентрализованной и коммерческой американской медицины это далеко не всегда ведет к общему благу. Такая оплата труда медсестер по силам не каждому. В результате более состоятельные сетевые госпитали переманивают персонал из небольших местных и социальных клиник, где зачастую нужда в них острее.