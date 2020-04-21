Как получить социальные наборы продуктов

По телефону всероссийской "горячей линии" 8-800-200-34-11 маломобильные люди и люди старше 60 лет могут оставить заявку о доставке на дом продуктов и лекарств. После этого волонтеры с вами свяжутся и узнают, какие именно лекарства и продукты нужны, обговорят удобное время доставки.

Сегодня для многих важно не только наличие продуктов, но и способ их доставки изолированным. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Такая помощь оказывается в рамках проекта "Мы вместе", организованного ОНФ, "Волонтерами-медиками", платформой dobro.ru и Ассоциацией волонтерских центров. Волонтеры не заходят в дом или квартиру и обеспечены индивидуальными средствами защиты. По данным ОНФ, всего по России так помогают пожилым людям уже 85 тысяч человек.

Москвичи старше 65 лет могут обратиться по телефону +7 (495) 870-45-09 и оставить заявку. В течение часа им перезвонят из Департамента соцзащиты населения Москвы, а затем доставят продукты или лекарства.

Бесплатную доставку продуктов для пожилых и маломобильных граждан обещают множество интернет-магазинов. Например, в "Перекрестке" снижена с 3 до 2 тыс. рублей минимальная сумма заказа, при которой доставка бесплатна. "Утконос" пенсионерам и людям с ограниченными возможностями обещает доставить продукты день в день.

Продукты питания можно получить и бесплатно. Например, волонтеры проекта "Корзина доброты", запущенного фондом продовольствия "Русь" совместно с X5 Retail Group еще в 2015 году, формируют наборы базовых продуктов, в которые входят крупы, макароны, подсолнечное масло, консервы, чай и кондитерские изделия. Сейчас наборы расширили молочными продуктами, безалкогольными напитками, а также шампунями, гелями для душа, средствами для стирки и для ухода за домом, мылом, зубными пастами и щетками, чистящими средствами. Эти наборы доставляются одиноким пожилым людям в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Любой может пожертвовать на этот проект от 150 до 2 тысяч рублей через сайт корзинадоброты.рф (см. QR-код).

Не исключено, что такая помощь в виде бесплатного набора продуктов питания для особо нуждающихся будет реализовываться на уровне государства. Программа продовольственных карт обсуждалась еще в 2015 году, но так и не была запущена.

Вернуться к этой идее предложили недавно производители и поставщики продуктов питания. Вот как это может выглядеть: граждане с низкими доходами, а также те, кто потерял доход в связи с распространением коронавируса, получают продуктовые карточки на 10 тысяч рублей ежемесячно, покупать на них можно только продукты отечественного производства. "В складывающейся ситуации продовольственные карты нужно вводить без промедления. Они помогут нуждающимся пережить трудные времена", - считает член аграрного Комитета Госдумы Аркадий Пономарев.

Подробности

Если вы захотите сделать пожертвование в проекте "Корзина доброты", то можете воспользоваться этой ссылкой.

Сегодня для многих важно не только наличие продуктов, но и способ их доставки изолированным.