Питаться часто, но небольшими порциями рекомендуют специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. Там разработали принципы рациона для режима самоизоляции и карантина. Эти рекомендации приводит на своем сайте Роспотребнадзор.

Эксперты рекомендуют ограничить употребление жирных сортов сыра и мяса, чипсов, майонеза, фастфуда, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, а также колбас и мясных деликатесов. Вместо этого предлагается включать в меню нежирные мясо и рыбу, а также цельнозерновой хлеб и не менее 400 граммов овощей и фруктов. В день рекомендуется выпивать не менее двух литров воды. Стоит отдавать предпочтение продуктам с пониженным содержанием или без добавления соли.

Питаться необходимо чаще и малыми порциями. Для этого следует распределить ежедневное меню на три основных приема пищи и один-два перекуса.

На завтрак лучше есть кашу, омлет или приготовить что-нибудь на основе творога - запеканку, сырники. На обед - горячее первое блюдо, на второе - нежирные мясо или рыбу с овощами. На ужин можно съесть блюдо из мяса, рыбы или птицы с гарниром из крупы или овощей. Можно еще съесть свежие овощи. Фрукты на ночь не очень полезно есть, так как они богаты углеводами. Совсем перед сном стоит выпить кефир или йогурт.

Калорийность пищи здорового человека не должна превышать 1500-1800 ккал в сутки.

Из-за нехватки свежих продуктов люди могут начать потреблять больше продуктов, прошедших технологическую обработку, содержащих много жира, соли и сахара. Однако даже если выбор ограничен, можно продолжать питаться с пользой для здоровья. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять замороженные фрукты и овощи - они долго не портятся и часто схожи по своему питательному составу со свежими продуктами.

На сладкое лучше перекусить свежими фруктами.