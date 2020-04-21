Минпросвещения продолжает собирать заявки по программе "Земский учитель". Участники программы - это учителя, которые решили уехать на работу в сельскую школу минимум на пять лет. За это они получают миллион рублей, а на Дальнем Востоке - два миллиона. Уже в 2020 году такие выплаты получат 1803 учителя, которые откликнулись на вакансии по программе.

"Сложившаяся эпидемиологическая ситуация не влияет на продолжение реализации программы "Земский учитель", - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов. - Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок получил качественное образование и мог развить свои таланты. Поэтому так важно, чтобы увлеченные высококвалифицированные учителя работали и в небольших школах в удаленных деревнях и поселках".

Рекомендуемый срок приема заявок - до 15 апреля, но окончательно дату каждый регион определяет сам. По всей России подано уже 29 472 заявки. Многие учителя хотят переехать из своего региона в другой. Например, в Амурской области осталось всего три "программные" вакансии. На должность учителя начальных классов школы села Марково Благовещенского района претендует 21 кандидат. Трудоустройством интересуются не только жители области, но и Краснодарского и Алтайского краев, Санкт-Петербурга. Всего в Амурской области подано более 900 заявок, в то время как по программе открыты 47 вакансий.