Как сложилась жизнь у ровесников вождя

Петр Бернгардович Струве
Дата рождения: 7 февраля 1870 года
Сфера деятельности: философ, историк, общественный и политический деятель
Достижения: несколько лет издавал в эмиграции один из самых влиятельных русских журналов "Освобождение", который стал площадкой для различных течений либерального движения.
Евдокия Дмитриевна Турчанинова
Дата рождения: 14 марта 1870 года
Сфера деятельности: актриса
Достижения: в репертуаре народной артистки СССР, артистки Малого театра особое место занимали пьесы А. Островского. Во многих из них она исполняла поочередно несколько женских ролей, играя и молодых девушек, и старух.
Александр Николаевич Бенуа
Дата рождения: 3 мая 1870 года
Сфера деятельности: художник, историк искусства
Достижения: основатель объединения "Мир искусства", в которое входили Левитан, Врубель, Серов, Бакст и Дягилев.
Сергей Иванович Спасокукоцкий
Дата рождения: 10 июня 1870 года
Сфера деятельности: ученый, хирург
Достижения: автор множества нововведений в области хирургии брюшной полости, грудной хирургии, нейрохирургии, в области переливания крови.
Василий Степанович Ершов
Дата рождения: 11 августа 1870 года
Сфера деятельности: педагог
Достижения: создал на собственные средства первый в России детский приют, где вырастил и воспитал десятки детей-сирот.
Лавр Георгиевич Корнилов
Дата рождения: 30 августа 1870 года
Сфера деятельности: военный дипломат, путешественник-исследователь
Достижения: генерал Первой мировой войны, разведчик-востоковед, организатор Белого движения на юге России.
Лев Петрович Штейнберг
Дата рождения: 15 сентября 1870 года
Сфера деятельности: дирижер, композитор
Достижения: по приглашению Дягилева выступал в "Русских сезонах", дирижер Большого театра (под его управлением шли 22 оперы), профессор Московской консерватории.
Иван Алексеевич Бунин
Дата рождения: 22 октября 1870 года
Сфера деятельности: писатель, переводчик
Достижения: лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года "за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы".
Николай Онуфриевич Лосский
Дата рождения: 6 декабря 1870 года
Сфера деятельности: философ
Достижения: один из создателей направления интуитивизма в философии, перевел "Критику чистого разума" Иммануила Канта.
Николай Иванович Жерихов
Дата рождения: 1870 (точная дата неизвестна)
Сфера деятельности: архитектор
Достижения: не имея архитектурного образования, построил за двенадцать лет 46 доходных домов в самых престижных районах Москвы.
Подготовила Юлия Башарова