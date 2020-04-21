Как сложилась жизнь у ровесников вождя

Петр Бернгардович Струве

Дата рождения: 7 февраля 1870 года

Сфера деятельности: философ, историк, общественный и политический деятель

Достижения: несколько лет издавал в эмиграции один из самых влиятельных русских журналов "Освобождение", который стал площадкой для различных течений либерального движения.

Евдокия Дмитриевна Турчанинова

Дата рождения: 14 марта 1870 года

Сфера деятельности: актриса

Достижения: в репертуаре народной артистки СССР, артистки Малого театра особое место занимали пьесы А. Островского. Во многих из них она исполняла поочередно несколько женских ролей, играя и молодых девушек, и старух.

Александр Николаевич Бенуа

Дата рождения: 3 мая 1870 года

Сфера деятельности: художник, историк искусства

Достижения: основатель объединения "Мир искусства", в которое входили Левитан, Врубель, Серов, Бакст и Дягилев.

Сергей Иванович Спасокукоцкий

Дата рождения: 10 июня 1870 года

Сфера деятельности: ученый, хирург

Достижения: автор множества нововведений в области хирургии брюшной полости, грудной хирургии, нейрохирургии, в области переливания крови.

Василий Степанович Ершов

Дата рождения: 11 августа 1870 года

Сфера деятельности: педагог

Достижения: создал на собственные средства первый в России детский приют, где вырастил и воспитал десятки детей-сирот.

Лавр Георгиевич Корнилов

Дата рождения: 30 августа 1870 года

Сфера деятельности: военный дипломат, путешественник-исследователь

Достижения: генерал Первой мировой войны, разведчик-востоковед, организатор Белого движения на юге России.

Лев Петрович Штейнберг

Дата рождения: 15 сентября 1870 года

Сфера деятельности: дирижер, композитор

Достижения: по приглашению Дягилева выступал в "Русских сезонах", дирижер Большого театра (под его управлением шли 22 оперы), профессор Московской консерватории.

Иван Алексеевич Бунин

Дата рождения: 22 октября 1870 года

Сфера деятельности: писатель, переводчик

Достижения: лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года "за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы".

Николай Онуфриевич Лосский

Дата рождения: 6 декабря 1870 года

Сфера деятельности: философ

Достижения: один из создателей направления интуитивизма в философии, перевел "Критику чистого разума" Иммануила Канта.

Николай Иванович Жерихов

Дата рождения: 1870 (точная дата неизвестна)

Сфера деятельности: архитектор

Достижения: не имея архитектурного образования, построил за двенадцать лет 46 доходных домов в самых престижных районах Москвы.

Подготовила Юлия Башарова