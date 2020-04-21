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21.04.2020 21:35
Рубрика: Экономика

Профессионал на карантине

Текст: Мария Агранович
Российская газета - Неделя № 88(8142)
Как студенту попасть на стажировку в компанию из другого города, да еще не выходя из дома? Легко - нужно подать заявку на кейс для участия во второй волне всероссийского конкурса студенческих работ проекта "Профстажировки 2.0". Время есть - до 30 апреля. Партнеры-работодатели проекта переводят практики и стажировки для победителей конкурса в удаленный формат. Так участники смогут соблюдать режим самоизоляции и продолжат получать практические навыки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас на сайте проекта размещено 4 с лишним тысяч запросов от 1240 различных компаний и предприятий со всей России. От разработки методических заданий по литературе для дошкольников и новых форм работы волонтеров в сфере культуры до формирования программы работы с молодыми предпринимателями и внедрения новых технологий продаж. Все просто - регистрируешься на сайте, выбираешь кейс по душе, работаешь над ним и отправляешь результат.

Фото: Александр Корольков/РГ
Какие профессии оказались самыми востребованными в апреле

А совсем недавно у студентов появилась возможность попробовать себя в решении актуальных проблем в период пандемии. В рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ Общероссийский народный фронт разместил на "Профстажировках" кейсы, в которых студенты могут предложить антикризисные меры по поддержке бизнеса, социальной помощи и развитию волонтерства во время распространения коронавируса. Авторы лучших решений попадут на стажировку в Народный фронт.

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Топ-5 тем для профстажировок

цифровизация и цифровые технологии;

новые технологии и материалы;

маркетинговые исследования новых рынков товаров (услуг);

экология;

социальная сфера.

Экономика Работа Занятость Рынок труда

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