Сейчас на сайте проекта размещено 4 с лишним тысяч запросов от 1240 различных компаний и предприятий со всей России. От разработки методических заданий по литературе для дошкольников и новых форм работы волонтеров в сфере культуры до формирования программы работы с молодыми предпринимателями и внедрения новых технологий продаж. Все просто - регистрируешься на сайте, выбираешь кейс по душе, работаешь над ним и отправляешь результат.
А совсем недавно у студентов появилась возможность попробовать себя в решении актуальных проблем в период пандемии. В рамках всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ Общероссийский народный фронт разместил на "Профстажировках" кейсы, в которых студенты могут предложить антикризисные меры по поддержке бизнеса, социальной помощи и развитию волонтерства во время распространения коронавируса. Авторы лучших решений попадут на стажировку в Народный фронт.
Топ-5 тем для профстажировок
цифровизация и цифровые технологии;
новые технологии и материалы;
маркетинговые исследования новых рынков товаров (услуг);
экология;
социальная сфера.