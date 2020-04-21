Каждый день вещать с экранов будут лучшие педагоги России, которые работают по авторским методикам. Основные телезанятия пройдут по русскому языку и математике. Плюс - по самым популярным предметам по выбору: обществознанию, информатике, биологии и т.д. Продолжительность каждого урока - 30 минут.
Что важно? Все они полностью соответствуют федеральному образовательному стандарту (ФГОС).
- Полученные на видеоуроках знания можно будет закрепить, решая тренировочные задания на портале "Российская электронная школа", - рассказали в министерстве просвещения. - Для перехода туда достаточно в конце занятия скачать QR-код (с помощью смартфона) прямо с телеэкрана. Такой интерактивный элемент с заданиями подобран к каждому уроку.
В ведомстве подчеркивают: телевещание позволит сделать уроки доступными для всех старшеклассников. Даже для тех ребят, кто живет в отдаленных районах с неустойчивой связью или без интернета.
"Мы запустили образовательное вещание с огромным охватом. Очень важно помочь ученикам выпускных классов освоить материал, необходимый им для сдачи выпускных экзаменов, - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.
В эфире также покажут обучающие ролики от участников национальной сборной и экспертов WorldSkills Russia, чтобы школьники смогли познакомиться с разными профессиями. Среди них - мастер-классы по флористике, веб-дизайну и разработке.
Первое занятие на "Триколоре" стартует 22 апреля в 4.00 по московскому времени. Тема: математика, 9-й класс. Числовая прямая, неравенства. Расписание трансляций доступно на портале "Российская электронная школа".
А 27 апреля образовательное вещание "Моя школа в online" запускает и Общественное телевидение России (ОТР). Образовательные часы запланированы на ОТР ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9.00 12.00. Зона вещания - вся территория России, что делает возможным транслировать открытые уроки даже в самые отдаленные населенные пункты.
Удаленка.com
На нем в помощь учителям и школьникам выкладываются суперполезные материалы по всем классам, с первого по одиннадцатый. Что важно? Новые уроки по программе четвертой четверти появляются каждую неделю. Все материалы созданы на основе проверенных учебников из федерального перечня.
Возьмем, к примеру, математику. Открываем 4-й класс. Сразу "всплывает" тема: Письменное деление на двузначное число. Здесь и параграф из учебника в формате PDF, и задания для онлайн-урока. Их можно скачать на компьютер или флешку, распечатать. А значит - учиться можно даже там, где нет интернета.
Кроме того, задать и проверить "домашку" в два клика учителям поможет интерактивная рабочая тетрадь Skysmart, созданная айтишниками вместе с издательством "Просвещение".
Важно: она на 100 процентов бесплатная. В ней тоже собраны материалы по учебникам, входящим в федеральный перечень. А значит, тетрадь "работает" в онлайне с теми параграфами и упражнениями, которыми пользуются учителя на уроках.
На сервисе собраны задания по основным предметам четвертой четверти - с пятого по одиннадцатый класс: математика, русский и английский языки, обществознание.
Учитель сможет отправить детям задания в формате ссылки, в любой удобный мессенджер или соцсеть. Выполненная "домашка" проверяется автоматически: учитель экономит время на проверку тетрадей, а результат видно сразу. Школьник его тоже видит - и может проверить себя.
Платформу тестируют более 67 000 учителей со всей страны. По статистике, в среднем в онлайн-тетради выполняется до 2000 домашних заданий в час. Больше всего заданий через платформу получают ученики 5 и 6 классов - 26% и 20% соответственно. 64% учеников выполняют домашнее задание, пользуясь мобильными устройствами.