Минпросвещения вместе с оператором "Триколор" запускает образовательное вещание "Моя школа в online". Видеоуроки будут транслироваться на телеканале "Клякса" до конца учебного года и помогут старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ.

Каждый день вещать с экранов будут лучшие педагоги России, которые работают по авторским методикам. Основные телезанятия пройдут по русскому языку и математике. Плюс - по самым популярным предметам по выбору: обществознанию, информатике, биологии и т.д. Продолжительность каждого урока - 30 минут.

Что важно? Все они полностью соответствуют федеральному образовательному стандарту (ФГОС).

- Полученные на видеоуроках знания можно будет закрепить, решая тренировочные задания на портале "Российская электронная школа", - рассказали в министерстве просвещения. - Для перехода туда достаточно в конце занятия скачать QR-код (с помощью смартфона) прямо с телеэкрана. Такой интерактивный элемент с заданиями подобран к каждому уроку.

В ведомстве подчеркивают: телевещание позволит сделать уроки доступными для всех старшеклассников. Даже для тех ребят, кто живет в отдаленных районах с неустойчивой связью или без интернета.

"Мы запустили образовательное вещание с огромным охватом. Очень важно помочь ученикам выпускных классов освоить материал, необходимый им для сдачи выпускных экзаменов, - подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов.

В эфире также покажут обучающие ролики от участников национальной сборной и экспертов WorldSkills Russia, чтобы школьники смогли познакомиться с разными профессиями. Среди них - мастер-классы по флористике, веб-дизайну и разработке.

Первое занятие на "Триколоре" стартует 22 апреля в 4.00 по московскому времени. Тема: математика, 9-й класс. Числовая прямая, неравенства. Расписание трансляций доступно на портале "Российская электронная школа".

А 27 апреля образовательное вещание "Моя школа в online" запускает и Общественное телевидение России (ОТР). Образовательные часы запланированы на ОТР ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9.00 12.00. Зона вещания - вся территория России, что делает возможным транслировать открытые уроки даже в самые отдаленные населенные пункты.