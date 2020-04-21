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21.04.2020 21:07
Рубрика: Общество

Фейк-отлов

Как выявить ложь в Сети
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя № 88(8142)
Как отличить правду от вымысла, рассказали лингвисты: они разделили фейки на 5 типов и научились их разоблачать.
Распознать лженовость в нынешнем потоке информации весьма непросто, однако после овладения некоторыми навыками можно. Фото: PHOTOXPRESS Распознать лженовость в нынешнем потоке информации весьма непросто, однако после овладения некоторыми навыками можно. Фото: PHOTOXPRESS
Распознать лженовость в нынешнем потоке информации весьма непросто, однако после овладения некоторыми навыками можно. Фото: PHOTOXPRESS

Псевдомедицинские

Авторы таких фейков, как правило, имитируют обращение врача или целого медицинского института. Один из ярких примеров - послание некоего Юры Климова, молодого врача из Уханя. В частности, молодой врач утверждает, что от коронавируса убережет потребление горячей воды, так как зараза якобы погибает при 50 градусах по Цельсию.

- Любопытно, что в первом варианте письма от Юры Климова COVID-19 умирал уже при 26-27 градусах, - рассказывает фольклорист и социальный антрополог кандидат филологических наук Александра Архипова. - И даже у младших школьников возникал резонный вопрос: как же вирус живет в теле человека при 36,6 градуса? Видимо, автор фейка среагировал на "критику".

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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Народные "советы"

Эта группа - чемпионы по абсурду даже среди фейков. Реальные примеры: "привязать к ноге имбирь" или "нарисовать крест на двери". В этой группе авторы фейков для убедительности могут приплести "медицинских специалистов", а то и афонских старцев.

Алармистские

Эти фейки "объявляют" строгий карантин, обещая, что детей будут арестовывать на улицах. Самое известное: "черные вертолеты", которые будут опрыскивать населенный пункт "защитной" смесью. Для усиления достоверности в таких случаях "первоисточником" информации называют друга, близкого к властным структурам, который по секрету рассказал "военную тайну".

Именно ссылка на неназванный, но очень информированный источник выдает ложь.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Панические свидетельства

- Они могут быть основаны на реальных наблюдениях, но в процессе передачи от одного человека к другому меняются настолько, что уже ничего общего с реальностью не имеют, - подчеркивает Александра Архипова.

Лингвистическая особенность этих фейков - повышенная эмоциональность.

Фабрикаты

Это не просто фантазия, а ложь с целью опорочить власти. Они массово возникают в условиях, когда официальных данных мало.

И лучший метод борьбы с ними - насыщенная объективная информация.

Прямая речь

Лекарство от нервов

Ольга Мельникова, психолог:

- Люди в тревожной ситуации склонны фантазировать и порой сами убеждают себя в небылицах. И тогда они сочиняют фейки, чтобы развеять собственные страхи. Сообщения о том, что в какой-нибудь Дании всем выдали по миллиону евро, а у нас, мол, ничего, сигнализируют о страхе остаться в нищете, это попытка справиться с этим страхом.

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