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Рубрика: Власть

Разберутся по-домашнему

Верховный суд впервые рассмотрел дело в режиме онлайн
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
21 апреля Верховный суд России впервые провел судебное заседание, в котором участники процесса участвовали онлайн через интернет с помощью личных компьютеров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В деле, первом в России, рассмотренном с помощью технологий веб-связи, речь шла о признании несовершеннолетнего ребенка членом семьи военнослужащего. Подробности не разглашаются, поскольку вопрос касается подростка. Тем не менее, по данным "РГ", никакой семейной драмы в деле нет. Никто от ребенка не отказывается.

Необходимо было решить чисто юридический вопрос: признать или нет девочку членом семьи офицера для того, чтобы и на нее распространялись соответствующие социальные гарантии. Например, дополнительные выплаты. Также этот вопрос важен для вычисления размера жилплощади, положенной военнослужащему.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Как известно, суды сейчас ввели ограничения в своей деятельности из-за противоэпидемиологических мер. Рассматриваются по большей части неотложные дела. Но ситуация с пандемией заставила ускорить внедрение новых технологий, которые позволят заметно расширить круг дел, рассматриваемых в дни санитарных ограничений.

Судебные процессы с использованием обычных систем видео-конференц-связи давно стали обычным делом. В сутки российские суды проводят более 1,5 тысячи таких заседаний.

Но у систем видео-конференц-связи есть ограничение, которое в наши дни становится довольно серьезным препятствием: такая аппаратура установлена только в судах и различных казенных учреждениях, например, следственных изоляторах. Сегодня в силу введенных противоэпидемиологических ограничений гражданин уже не сможет прийти в ближайший районный суд, чтобы по системе видео-конференц-связи участвовать в рассмотрении своего дела в вышестоящей инстанции. Поэтому Верховный суд России стал внедрять технологию веб-связи.

"С технической точки зрения технология веб-видео-конференц-связь позволяет уже сейчас с помощью средств вычислительной техники участвовать в судебном заседании, находясь при этом в офисе или даже дома, - рассказали "РГ" в пресс-службе Верховного суда России. - Возможность участия в судебном заседании с использованием технологии веб-видео-конференц-связи из офисных или жилых помещений будет обеспечена внедрением в судебную деятельность технологии биометрической аутентификации участника судебного заседания по лицу и голосу".

Фото: iStock
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Как рассказывают представители высокой судебной инстанции, проблемой проведения судебных заседаний граждан путем веб-видео-конференц-связи в Верховном суде страны занялись еще в прошлом году. Современные события придают ускорение некоторым процессам.

Участники заседаний, прошедших вчера, прошли идентификацию через портал госуслуг, а заявления о рассмотрении дела в режиме онлайн подавали через личные кабинеты на сайте суда. Затем на электронную почту им высылалась гиперссылка на подключение к виртуальному залу судебных заседаний Верховного суда страны. По итогам первого заседания в онлайн-режиме решения нижестоящих инстанций были отменены, дело отправлено на новое рассмотрение. После этого спора было рассмотрено еще пять дел, то есть всего в Верховном суде в тот день с помощью технологий веб-видео-конференц-связи было рассмотрено шесть дел.

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