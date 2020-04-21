Какие онлайн-проекты помогут учиться на карантине

Нужен совет по домашке? Чувствуешь, что отстал от учебной программы, а помочь некому? Запутался в сложных формулах, терминах и датах? "Российское движение школьников" (РДШ) запустило проект "Задачка со звездочкой*".

Наставники помогут ребятам справиться со сложными школьными задачками. Фото: PHOTOXPRESS

Команда наставников - активных студентов и старшеклассников - поможет ребятам по всей стране справиться с непростым материалом программы во время учебы на дому. В соцсети "ВКонтакте" для каждого региона создаются группы, где ученики могут задать вопросы по школьным проблемам. Для каждого класса - с 5-го по 11-й - создается отдельная беседа. В нее можно писать обо всем, что волнует. Выбирай класс, вступай в группу, спрашивай!

Волонтеры помогут найти верное решение сложного уравнения и даже рассказать, как не скучать на удаленке. Среди них много студентов - вчерашних старшеклассников, которые готовы искать ответы на вопросы вместе со школьниками. При этом наставники не будут выполнять домашку вместо ребенка, а помогут ему самостоятельно найти решение, научиться правильно распределять нагрузку и время, сориентироваться в огромном море образовательных ресурсов.

- "Задачка со звездочкой*"- большое подспорье для родителей, старших сестер и братьев, - считает московский куратор проекта, победительница Всероссийского конкурса "Лига вожатых" (проект РДШ) Алия Набиулина.

Справка "РГ"

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация "Российское движение школьников" создана указом президента РФ в 2015 году. РДШ объединяет уже свыше 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из всех регионов России. Реализует 27 федеральных проектов в области экологии, добровольчества, медиа, спорта, дизайна, самоуправления. Три проекта входят в нацпроект "Образование".