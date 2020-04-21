Какие вещи выставляют спортсмены на благотворительные аукционы для борьбы с коронавирусом

Топовые спортсмены нашли красивый, а главное, эффективный способ поучаствовать в борьбе с коронавирусом. Мировые звезды выставляют на аукционы памятные вещи, а выручку переправляют в больницы, бедным семьям, пострадавшим от эпидемии и на другие нужды. "РГ" рассказывает, с какими реликвиями не жаль расстаться спортсменам ради благой цели.

А у Овечкина - один-единственный лот, зато какой: 30-минутная тренировка под его личным руководством. Фото: AP

Одним из первых пример подал гандболист сборной Франции Сирил Дюмулан, запустивший так называемый аукцион солидарности среди спортсменов. Сам Дюмулан предложил болельщикам купить несколько своих футболок, а вырученные деньги передать в больницы. Акцию заметили и подхватили во всем мире.

В случае с футболистами самый популярный лот - это футболки, связанные с какими-то особенными событиями. К примеру, Маркос Льоренте из мадридского "Атлетико" выставил футболку, в которой сделал дубль в ворота "Ливерпуля" в недавнем эпическом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. За джерси удалось выручить 8100 евро.

А легендарный француз Тьерри Анри и валлиец Робби Сэвидж продали футболку, в которой Анри, выступавший за "Арсенал", забил свой сотый гол в карьере. После той игры в 2003 году против "Бирмингема" форвард, не зная о своем достижении, обменялся футболками с Сэвиджем. А теперь обе джерси ушли с молотка. За футболку Анри удалось в итоге выручить 16 100 фунтов.

Свои футболки также выставили на аукционы форвард "Баварии" Роберт Левандовски, полузащитник "Челси" Нголо Канте, хавбек "Пари Сен-Жермен" Юлиан Дракслер и многие другие.

За велосипед, на котором испанец Альберто Контадор проехал "Джиро"-2011 и "Тур де Франс", удалось выручить 22 500 евро. Фото: instagram.com / @acontadoroficial

Ценными предметами своей амуниции делятся и представители из других видов спорта. Один из лучших биатлонистов в истории Мартен Фуркад, завершивший карьеру после сезона 2019/2020, за желтую майку лидера Кубка мира выручил 12 200 евро. Еще больше удалось получить за шлем двукратного чемпиона мира и призера Олимпийских игр горнолыжника Алексиса Пинтуро - 19 600 евро.

Знаменитый теннисист Рафаэль Надаль отдал футболку, в которой выиграл "Ролан Гаррос-2019". Лот предсказуемо оказался вожделенным для многих: футболка в итоге ушла за 22,4 тысячи долларов.

Один из самых титулованных велосипедистов в истории спорта, испанец Альберто Контадор пожертвовал для аукциона велосипедом, на котором проехал триумфальную для себя веломногодневку "Джиро д Италия"-2011. "Пришло время с ним расстаться. Это особенный для меня велосипед", - признался Контадор. И даже тот факт, что впоследствии Альберто был лишен победы за нарушение антидопинговых правил на одной из предыдущих гонок, не отпугнул покупателей. Велосипед ушел за 22500 евро.

Итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини не стала мелочиться и выложила на аукцион сразу 59 предметов. В том числе очки, в которых она выиграла Олимпийские игры-2008 в Пекине. В итоге аксессуар ушел за 4500 долларов: неплохо, если учесть, что изначально такие очки стоили меньше десяти "зеленых". Ну а всего итальянке удалось заработать ни много ни мало 66 тысяч евро.

Итальянка Федерика Пеллегрини выставила на аукцион сразу 59 лотов. Фото: instagram.com / @kikkafede88

Одно дело расставаться с ценными предметами амуниции, другое - с медалями, к завоеванию которых идешь всю жизнь. Именно так поступили испанские баскетболисты - форвард мужской сборной Хавьер Бейран и защитник женской национальной команды Марта Саргай. Бейран отдал на аукцион золотую медаль чемпионата мира-2019, а Саргай - награду того же достоинства, но только с чемпионата Европы.

Но самая трогательная история связана с экс-тренером "Нанта" Рейнальдом Дэнуэксом, отдавшим чемпионскую медаль сезона 2000/2001. А ведь с тех пор специалист больше ничего так и не выиграл. Этот шаг так тронул фанатов, что они собрали 13 тысяч евро, выкупили медаль и вернули ее тренеру.

Наконец, отдельно стоит упомянуть российского капитана хоккейного "Вашингтона" Александра Овечкина, выставившего на аукцион тренировку с собой. Победитель проведет с форвардом 30-минутное занятие, а также получит четыре билета на домашнюю игру "Вашингтона", клюшку с автографом Ови и возможность посетить раздевалку команды после игры. Авиабилеты, проживание и трансфер также включены в стоимость. Стартовая цена лота - 10 тысяч долларов.