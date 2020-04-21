Киргизия закупит крупную партию пшеницы в России

Киргизия договорилась о приобретении в России 33 тысяч тонн пшеницы. Как сообщили в кабинете министров КР, первая поставка в размере более тысячи тонн уже осуществлена.

По данным правительства, после прибытия груза в республику его разместили на складах госпредприятия "Дан" в Кара-Балте.

Соглашение о покупке пшеницы было подписано между Фондом государственных материальных резервов КР и Продовольственной корпорацией РФ.

- На этой неделе по железной дороге состоится еще одна поставка в 36 вагонах. Остальная часть прибудет до конца мая 2020 года. На сегодня в Фонде госматрезервов запасов пшеницы и муки достаточно. После введения режима чрезвычайного положения среди малообеспеченных семей по всей стране распределены свыше пяти тонн муки и 150 тонн сахара, - отметили в кабмине.