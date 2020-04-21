Сегодня, когда весь мир столкнулся с масштабным кризисом, нам, всему обществу, государству необходимо продемонстрировать сплоченность и взаимовыручку для того, чтобы адекватно ответить на вызов, с которым мы столкнулись.

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем обращении от 25 марта 2020 года обозначил, что "Нам нужно помнить о своей личной ответственности за своих близких, за тех, кто живет рядом, кому нужна наша помощь и поддержка. По большому счету именно в такой солидарности и заключается сила общества, надежность взаимовыручки, эффективность нашего ответа на вызов, с которым мы сталкиваемся".

История России неоднократно демонстрировала, что одним из главных преимуществ нашего многонационального народа является умение работать сообща, аккумулировать все доступные ресурсы для достижения общих целей. Тесная связь поколений, забота о родных и близких, поддержка наиболее нуждающихся - все это стало неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Сегодня без этого нельзя представить развитие личности, гражданского общества и государства.

Социальная ориентированность всей системы публичной власти и стремление общества к повсеместному утверждению социальной солидарности предопределили действительную необходимость во внесении соответствующих поправок в Конституцию России, нашедших свое отражение в положениях Закона о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" и призванных отразить широкий общественный консенсус и согласие с конкретным содержанием социального характера современной российской государственности.

И теперь, когда мы сталкиваемся с новым вызовом, нам также следует помнить, что солидарность людей и власти является исключительно важным условием преодоления возникающих трудностей. Ведь для любого человека очень важно чувствовать поддержку со стороны государства, получать социальные гарантии и прибегать, при необходимости, к помощи механизмов эффективного восстановления нарушенных прав.

Однако важно помнить, и это особенно подчеркнул президент Российской Федерации в обращении к гражданам России от 15 апреля 2020 года, что меры социальной поддержки, особенно в сложных условиях, должны быть действительно возможны для получения гражданами. Государство в тех обстоятельствах, которые диктует новый вызов, с которым мы все столкнулись, просто не может позволить создавать необоснованные и излишние препятствия и сложности для того, чтобы оказываемая государством помощь была предоставлена тем, кто в ней нуждается.

Защищенность человека со стороны государства является прочной основой жизни каждого, эта основа создает уверенность в завтрашнем дне. От такой уверенности каждого гражданина зависит то, как скоро нам удастся преодолеть последствия кризиса сегодняшнего дня, вернуться к привычному ритму жизни и вновь начать строить перспективные планы.

Необходимость в обеспечении уверенности граждан в завтрашнем дне предопределяет актуальность поправок к Конституции России. В поправках значительное внимание уделяется вопросам социальной солидарности, социальных гарантий, доверия граждан к институтам государства. Для государства крайне важно видеть доверие со стороны общества, поскольку доверие своих граждан является важнейшим показателем того, что проводимая властью политика является эффективной и правильной. Солидарность, в этой связи, проявляется во взаимном уважении личности и государства.

Необходимость постоянного поддержания доверия со стороны общества стимулирует власть к развитию, выработке новых гарантий и обеспечению надлежащего исполнения уже существующих.

Органы публичной власти должны проводить продуманную и прозрачную политику в интересах своих граждан, налогоплательщиков и избирателей. Только тогда власть и общество будут функционировать на основе взаимного доверия, действовать единой силой. Такое общество может называться сильным и независимым. Именно в этом и заключается представительная функция органов публичной власти.

Органы государственной власти федерации и субъектов, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, граждане и организации - все субъекты общественных отношений должны действовать на основании принципов солидарности и поддержания взаимного доверия. Это является главным условием преодоления возникающих вызовов и угроз, и существующий в наши дни кризис, в этой связи, не является исключением.

Защищенность человека со стороны государства является прочной основой жизни каждого, эта основа создает уверенность в завтрашнем дне

Государственная социальная политика должна строиться на основе принципа социальной солидарности. Провозглашая себя социальным государством, Россия приняла на себя обязательства по осуществлению всех доступных и необходимых мер для обеспечения достойного уровня жизни граждан, непрерывного улучшения их качества жизни, недопустимости снижения социальных стандартов.

Стабильность социально-экономической политики является отправной точкой дальнейшего развития, - поэтому социальные гарантии и меры, принимаемые государством, не должны носить конъюнктурный характер, не должны ставиться под сомнение в период кризисных ситуаций или быть подвергнуты пересмотру в случае корректировки политического курса. Поддержание законных ожиданий каждого гражданина в вопросе предоставляемых социальных гарантий должно носить устойчивый характер.

Между тем значимым вопросом, стоящим на повестке государственного строительства, является и устойчивость политических институтов, которая, в свою очередь, напрямую зависит от того, насколько власть оправдывает ожидания своих граждан. Именно поэтому вполне понятной тенденцией является высокий уровень одобрения со стороны общества, со стороны граждан конституционных поправок, в первую очередь - социальных. В соответствии с проведенным исследованием ВЦИОМ, поправку о ежегодной индексации пенсий поддерживает 91 процент российских граждан, доступность и качество медицинского обслуживания - 95 процентов. Подобный уровень поддержки указывает на высокую степень правосознания и чувства социальной солидарности российских граждан, а также демонстрирует наличие устойчивого общественного запроса на реализацию комплексной социальной политики государства.

Социальная природа российского государства проявляется в принятии на себя позитивных обязанностей перед гражданами, выраженных в мерах публично-правового характера, основанных на принципах справедливости и равенства, а также в функционировании конституционно-правового механизма, реализация которого позволяет сохранять и поддерживать баланс общественных интересов. Принцип социального государства на современном этапе является одним из ключевых принципов, определяющих содержание проводимой Россией политики.

Закрепление в Конституции РФ принципа социального государства предполагает ориентированность деятельности всего государства на обеспечение условий достойного уровня жизни граждан, в том числе посредством создания благоприятных условий труда и развития человеческого капитала. Для этого государство должно принимать все возможные меры вне зависимости от экономической ситуации. Из этого также следует, что получаемая в результате экономического роста выгода должна, в первую очередь, направляться на обеспечение роста благосостояния граждан.

Поправки к Конституции РФ носят ярко выраженный социальный характер и направлены на обеспечение интересов граждан, повышение уровня благополучия каждого человека и создание дополнительных социальных гарантий. Поправки призваны создать атмосферу доверия граждан к институтам публичной власти, основу деятельности которых, в первую очередь, должно составлять уважение к человеку и его правам.

В основе поправок лежит конкретный общественный запрос. Так, в текст Конституции вводится новая статья 75.1, которая определяет, что в Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность.

Важным шагом на пути к укреплению доверия общества к представителям власти является внесение в Конституцию РФ изменений, устанавливающих дополнительные требования к кандидатам на должности государственной и муниципальной службы. Поправками предусматривается запрет наличия гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также запрет на открытие и владение счетами и вкладами, хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Отражение соответствующих нормативных положений в Основном Законе позволит не только повысить уровень доверия общества к государству, но и подчеркнуть значимость обеспечения сохранности суверенитета государства, недопустимости какого-либо вмешательства в его внутренние дела, а также осуществления публично значимых функций исключительно в интересах Российской Федерации и ее граждан.

Как отмечал Конституционный Суд РФ в своем постановлении от 10 октября 2013 года № 20-П, "правовая демократия, чтобы быть устойчивой, нуждается в эффективных правовых механизмах, способных охранять ее от злоупотреблений и криминализации публичной власти, легитимность которой во многом основывается на доверии общества. Создавая соответствующие правовые механизмы, федеральный законодатель вправе установить повышенные требования к репутации лиц, занимающих публичные должности, с тем чтобы у граждан не рождались сомнения в их морально-этических и нравственных качествах и, соответственно, в законности и бескорыстности их действий как носителей публичной власти, в том числе использовать для достижения указанных целей определенные ограничения пассивного избирательного права".

Архиважно, что поправки к Конституции России выводят на новый уровень требования ко всем представителям публичной власти. В этом отношении они совершенно четко следуют логике общественного запроса на повышение доверия к институтам государства.

Не менее важными в контексте изложенного являются и конституционные поправки, направленные на обеспечение приоритета норм Основного Закона перед нормами международного права и закрепление отказа от безусловного исполнения международных обязательств в случае их противоречия Конституции РФ. Поскольку любая конституция так или иначе является общественным договором, в котором устанавливается общественное согласие по наиболее важным вопросам, допустимость применения норм международного права во всяком случае должно согласовываться с национальным правопорядком. Особую актуальность это приобретает в условиях все более заметной несостоятельности наднациональных институтов и негативных последствий процессов глобализации.

Безусловно, межгосударственное взаимодействие является необходимым, но оно не должно строиться на основе субординации. Государства, вне зависимости от своего уровня экономического развития и военной мощи, являются равноправными субъектами международного права, и диалог между ними должен осуществляться на равных началах путем достижения консенсуса. Уже на протяжении многих лет мы наблюдаем ситуацию, в рамках которой отстаивание своих национальных интересов и непринятие решений, которые могут негативно сказаться на нашем государстве, влечет применение мер санкционного давления.

Поправки к Конституции России совершенно четко следуют логике общественного запроса на повышение доверия к институтам государства

Закрепление абсолютного приоритета норм Конституции РФ является важным условием обеспечения государственного суверенитета. Передача чрезмерных полномочий на наднациональный уровень может привести к "атрофии" национальных публичных институтов, которые в условиях кризисной ситуации не смогут принимать эффективные и своевременные решения.

Безусловно, важность взаимопомощи между государствами наглядно продемонстрирована в наши дни. Гуманитарная, финансовая, информационная и иные формы поддержки позволяют обеспечить минимизацию ущерба для всех участников международного общения.

Но политика, направленная исключительно на получение помощи извне, отказ от приоритетного развития национальных институтов способна привести государство к бедственному состоянию, а его граждан - к серьезным трудностям. Это еще раз подчеркивает необходимость взаимодействия на основе доверия и солидарности между государством и его гражданами.

Поправками к Конституции РФ, среди прочего, предлагается гарантировать минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, регулярную индексацию социальных пособий и иных социальных выплат, а также закрепить такие основные принципы функционирования системы пенсионного обеспечения, как эффективность, всеобщность, справедливость и солидарность поколений. Соответствующие изменения вносятся в статью 75 Конституции РФ.

Конституционализация указанных положений будет налагать на государство дополнительный объем обязанностей по предоставлению социальных гарантий, которые, учитывая их конституционный характер, пересмотреть в сторону ухудшения будет уже крайне затруднительно.

Между тем обеспечение конституционных гарантий стабильного и последовательного государственно-правового развития и нормального функционирования всей системы единой публичной власти будет зависеть от уважительного отношения граждан к Конституции РФ и народной поддержки предложенных президентом РФ поправок на общероссийском голосовании, а равно с этим солидарности с деятельностью органов государственной власти на федеральном, региональном и местном уровнях, особенно в условиях возникновения экстраординарных ситуаций.

При принятии конкретных решений, направленных на преодоление возникших трудностей, связанных с кризисными явлениями, безусловно, является необходимым опираться на Конституцию РФ.

Как мы можем видеть, президентом РФ в логике социальных поправок был предложен ряд антикризисных мер, направленных на поддержание достойного уровня жизни российских граждан и оказание помощи наиболее пострадавшим субъектам экономической деятельности. Так, озвученные президентом России В.В. Путиным в ходе обращения от 15 апреля 2020 года меры стимулирования экономики окажут положительное влияние не только на деловую активность в отдельных, наиболее пострадавших от кризисной ситуации секторах экономики, но и на экономику в целом и на жизнь каждого человека.

Как подчеркнул в своем обращении президент России, поддержка, инициированная государством, должна быть действительно доступна для получения бизнесом и гражданами. В условиях, когда помощь должна быть оказана безотлагательно, никакие необоснованные препятствия для ее получения создаваться не должны.

Президент России, принимая решения о мерах поддержки граждан и предпринимателей, выступает гарантом прав и свобод человека и гражданина и обеспечивает согласованное функционирование единой системы публичной власти, что особенно важно в период возникновения экстраординарных обстоятельств. В свою очередь, эффективность мер, направленных на борьбу с кризисом и его последствиями, будет зависеть в том числе от оказываемого российскими гражданами доверия институтам публичной власти.

В сложившихся обстоятельствах не только от государства, которое в предельно сжатые сроки осуществляет разработку и реализацию мер, направленных на улучшение общей экономической и социальной обстановки, но и от самих граждан, от их сознательности в соблюдении вынужденных ограничений зависит, насколько быстро мы сможем справляться с последствиями кризисных явлений как сейчас, так и в будущем.

Возникновение подобных чрезвычайных обстоятельств, представляющих серьезное испытание для всего общества и государства, только актуализирует особую значимость закрепления социальных прав и гарантий российских граждан на конституционном уровне, с тем чтобы даже в таких непростых для государства и его экономики условиях выполнение социальных обязательств осуществлялось надлежащим образом и в полном объеме.

Закрепление в Конституции РФ соответствующих социальных обязательств государства даст законодателю важнейший ориентир для тонкой настройки системы государственного социального обеспечения, создаст дополнительные гарантии сохранения того правового положения, которое было достигнуто по состоянию на сегодняшний день. От этого во многом будет зависеть преодоление возникшей кризисной ситуации и обеспечение высокого уровня благосостояния граждан, равно как и построение фундамента дальнейшего развития российского государства для будущих поколений.