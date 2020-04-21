Комиксы могут не пережить глобальный "локдаун"

Побочной жертвой коронавируса стала индустрия комиксов, погрузившаяся в кризис из-за "локдауна". Как пишет The Guardian, популярные во всем мире книжки про супергероев, появлению которых в свое время способствовала Великая депрессия, могут не пережить нынешнюю пандемию. Без доходов остались не только художники, рисующие истории о приключениях Человека-Паука, Бэтмена и других персонажей, но и владельцы комикс-шопов, представляющих в США целую субкультуру.

Как объявила компания Diamond Comic Distributors, которая распространяет комиксы среди ритейлеров во всех англоязычных странах, продукция не будет поступать в продажу "до дальнейшего распоряжения". Еще несколько десятилетий назад индустрию поделили между собой два американских гиганта - DC Comics и Marvel Comics. Теперь они могут лишиться десятков миллионов долларов. Источник газеты утверждает: руководству Marvel Comics пришлось сократить коллектив творческих сотрудников вполовину. Впрочем, официальный представитель компании уверяет, что людей лишь отправили в неоплачиваемый отпуск. Как бы то ни было, объем работы над новыми книжками уменьшился почти на четверть. "В первую неделю после объявления "локдауна" я трудилась как обычно, а затем наступили тяжелые времена. Сейчас я рисую с производительностью примерно 50, в лучшем случае 75 процентов", - рассказала художница Эрика Хендерсон, создательница серий про Девочку-Белку.

Производители комиксов не спешат переводить печатную продукцию в "цифру", но это пока. Если марвеловская вселенная все же может переждать эпидемию в онлайне, то судьба реальных магазинов, продающих книжки про планету Земля-616 и другие сказочные миры, туманна. "Невозможно воссоздать на сайте атмосферу ресторана. То же самое и с нами, - признает владелец одного из таких магазинов в Нью-Йорке. - Я реально опасаюсь, что скоро мы можем остаться не у дел".