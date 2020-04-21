Коронавирус диагностирован почти у 100 журналистов, один журналист умер, сообщил заместитель министра связи Алексей Волин на пресс-конференции в "Интерфаксе".

На СМИ не распространяется режим нерабочих дней, однако отрасль несет потери из-за снижения объема рекламы. По прогнозам, на которые опирается минкомсвязь, телевизионные рекламные бюджеты могут сократиться на 25-30% (до 40-50 млрд рублей), почти наполовину упадет реклама в печатных СМИ (до 8 млрд рублей), больше чем в два раза - реклама на радио (до 8 млрд рублей).

Суммарные потери медиаотрасли в 2020 году минкомсвязь оценивает почти в 100 млрд рублей, поэтому министерство попросило включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса (они имеют право на отсрочку по уплате налогов и арендных платежей, на беспроцентные кредиты, на выплату зарплаты и так далее). Минкомсвязь также прорабатывает вопрос о возможности снижения ставки страховых взносов для всех СМИ с 30 до 15% по аналогии с тем решением, которое принято по малым и средним предприятиям. Это поможет сэкономить медиаотрасли 16 млрд рублей, по оценке Волина.

По его словам, в результате пандемии количество СМИ может сократиться на 10-15%, особенно сокращение затронет региональную прессу. Он отметил, что это произошло бы и без коронавируса, так как изданий сегодня гораздо больше, чем рынок готов вместить.

Количество российских СМИ после пандемии сократится на 10-15%, потери отрасли в 2020 году минкомсвязь оценивает в 100 млрд рублей

При этом появляются новые форматы работы. ОТР с 27 апреля вместе с министерством просвещения запустит видеоуроки для учеников 9-11-х классов, у которых отсутствует доступ к качественному интернету. С их помощью можно будет готовиться к ЕГЭ. "Вне зоны интернета качественного у нас живут не так уж много людей, но наш подход всегда заключался в том, что у нас не может быть людей первого и второго сорта, и поэтому ценен каждый человек, и мы должны создать такие форматы, которые позволят охватить любого ученика", - подчеркнул Волин.