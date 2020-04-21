В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, статьей 90 Устава Красноярского края, учитывая письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2020 № 26-5/10/П-3504, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 20.04.2020 № 24-00-09/02-5134-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 20.04.2020 № 17, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

дополнить пунктами 2.6, 2.7 следующего содержания:

"2.6. Министерству социальной политики Красноярского края:

организовать работу краевых государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены работников, непосредственно оказывающих социальные услуги, с периодичностью - не чаще чем один раз в две недели;

совместно с министерством финансов Красноярского края определить объемы финансового обеспечения дополнительной потребности краевых государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, в условиях работы в закрытом круглосуточном режиме.

2.7. Обязать руководителей краевых государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, обеспечить:

принятие решений об установлении перечня работников, непосредственно оказывающих социальные услуги в условиях работы в закрытом круглосуточном режиме, с установлением графика сменности;

круглосуточное пребывание работников, непосредственно оказывающих социальные услуги в условиях работы в закрытом круглосуточном режиме, с организацией мест для сна, отдыха и приема пищи.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







