Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 6 апреля

Курс российской валюты продолжает снижаться на торгах во вторник из-за нового витка падения цен на нефть, следует из данных Московской биржи.

По состоянию на 12.58 мск курс доллара на максимуме поднимался до 77,27 рубля. Последний раз курс американской валюты находился выше отметки в 77 рублей 6 апреля. Курс евро добирался до 83,8 рубля. Торги в понедельник завершились на отметках 75,55 рубля за доллар и 81,99 рубля за евро.

Стоимость барреля нефти европейской марки Brent днем во вторник продолжила снижаться и падала до 19 долларов, минимума с начала 2000-х годов. Позднее котировки откатились назад, Brent снова пересек черту в 20 долларов.

При этом котировки майских фьючерсов американского сорта нефти WTI накануне вечером впервые в истории достигли отрицательных значений в 40 долларов за баррель.

На этой неделе цена нефти и аппетит к риску со стороны глобальных инвесторов продолжат определять динамику рублевых активов, но наблюдаемое ослабление вряд ли станет ограничивающим фактором для Банка России, который скорее всего, снизит ставку на заседании в пятницу, считает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.