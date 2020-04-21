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21.04.2020 13:19
Рубрика: Экономика

Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 6 апреля

Текст: Роман Маркелов
Курс российской валюты продолжает снижаться на торгах во вторник из-за нового витка падения цен на нефть, следует из данных Московской биржи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По состоянию на 12.58 мск курс доллара на максимуме поднимался до 77,27 рубля. Последний раз курс американской валюты находился выше отметки в 77 рублей 6 апреля. Курс евро добирался до 83,8 рубля. Торги в понедельник завершились на отметках 75,55 рубля за доллар и 81,99 рубля за евро.

Фото: iStock
Цена нефти Brent впервые опустилась до уровня 2002 года

Стоимость барреля нефти европейской марки Brent днем во вторник продолжила снижаться и падала до 19 долларов, минимума с начала 2000-х годов. Позднее котировки откатились назад, Brent снова пересек черту в 20 долларов.

При этом котировки майских фьючерсов американского сорта нефти WTI накануне вечером впервые в истории достигли отрицательных значений в 40 долларов за баррель.

На этой неделе цена нефти и аппетит к риску со стороны глобальных инвесторов продолжат определять динамику рублевых активов, но наблюдаемое ослабление вряд ли станет ограничивающим фактором для Банка России, который скорее всего, снизит ставку на заседании в пятницу, считает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.

Экономика Финансы Валютный рынок Последствия обвала цен на нефть: ситуация на рынках Обзор рынков Курс рубля

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