Курс доллара поднялся выше 77 рублей впервые с 6 апреля

По состоянию на 12.58 мск курс доллара на максимуме поднимался до 77,27 рубля. Последний раз курс американской валюты находился выше отметки в 77 рублей 6 апреля. Курс евро добирался до 83,8 рубля. Торги в понедельник завершились на отметках 75,55 рубля за доллар и 81,99 рубля за евро.
Стоимость барреля нефти европейской марки Brent днем во вторник продолжила снижаться и падала до 19 долларов, минимума с начала 2000-х годов. Позднее котировки откатились назад, Brent снова пересек черту в 20 долларов.
При этом котировки майских фьючерсов американского сорта нефти WTI накануне вечером впервые в истории достигли отрицательных значений в 40 долларов за баррель.
На этой неделе цена нефти и аппетит к риску со стороны глобальных инвесторов продолжат определять динамику рублевых активов, но наблюдаемое ослабление вряд ли станет ограничивающим фактором для Банка России, который скорее всего, снизит ставку на заседании в пятницу, считает начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург" Андрей Кадулин.