Распоряжение губернатора Курской области от 20 апреля 2020 года № 140-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг) следующие изменения:

1) подпункт 17.3 пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17.3. Деятельность региональных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва.";

2) подпункт 17.4 пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17.4. Деятельность объектов спорта всех форм собственности.".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







