Распоряжение губернатора Курской области от 20 апреля 2020 года № 140-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Новости

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России 21.04.2020
Посол Палестины обвинил во лжи американского дипломата 21.04.2020
СМИ: Трамп запретит въезд в США по рабочим визам на 90 дней 21.04.2020
СМИ: Испанские охранники следили по поручению США за женой и сыном Ассанжа 21.04.2020
Губернатор Кубани закрыл в Радоницу кладбища из-за коронавируса 21.04.2020
В Москве водителям-нарушителям пропускного режима направят напоминания 21.04.2020
Премьеру продолжения "Венома" перенесли на 2021 год 21.04.2020
Сериал "Зулейха открывает глаза" побил несколько рекордов 21.04.2020
Прилетевшие из Таиланда жители Ростова направлены на самоизоляцию 21.04.2020
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков 21.04.2020
В Петербурге скончался крупнейший исследователь арабского мира 21.04.2020
В Беларуси за сутки выздоровели и выписаны 577 зараженных COVID-19 21.04.2020
Воробьев: Большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию 21.04.2020
В Чувашии число погибших пациентов с COVID-19 выросло до пяти 21.04.2020
Андрей Воробьев: Все ограничения могут быть продлены на майские праздники 21.04.2020
Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов 21.04.2020
Суд заочно арестовал организатора убийства Япончика 21.04.2020
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские 21.04.2020
ВОЗ: Коронавирус нанесет удар по Африке 21.04.2020
В Саранске общественный транспорт будет ходить только утром и вечером 21.04.2020
В Самаре больницу закрыли как очаг распространения COVID-19 21.04.2020
В Орловской области умер второй пациент с коронавирусом 21.04.2020
Мурашко призвал организовать защиту пациентов и медперсонала 21.04.2020
В Италии выписали рекордное количество больных коронавирусом 21.04.2020
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков 21.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21 апреля 2020 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 20 апреля 2020 года № 140-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 20 апреля 2020 г.
Опубликован 21 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 № 112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг) следующие изменения:

1) подпункт 17.3 пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17.3. Деятельность региональных, муниципальных и частных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва.";

2) подпункт 17.4 пункта 17 изложить в следующей редакции:

"17.4. Деятельность объектов спорта всех форм собственности.".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией