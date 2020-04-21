Распоряжение губернатора Курской области от 21 апреля 2020 года № 145-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 18.03.2020 № 68-рг, от 20.03.2020 № 73-рг, от 24.03.2020 № 82-рг, от 25.03.2020 № 85-рг, от 27.03.2020 № 95-рг, от 29.03.2020 № 98-рг, от 30.03.2020 № 103-рг, от 03.04.2020 № 111-рг, от 05.04.2020 №112-рг, от 06.04.2020 № 116-рг, от 07.04.2020 № 122-рг, от 15.04.2020 № 135-рг, от 17.04.2020 № 137-рг, от 20.04.2020 № 140-рг) изменение, изложив пункт 20 в следующей редакции:

"20. Обязать:

20.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

20.2. Органы государственной власти Курской области, органы местного самоуправления, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска в здания, строения, сооружения (помещения в них) и нахождения в них, на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

20.3. Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением:

случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим распоряжением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Курской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки). Такие следования (перемещения) граждан осуществляются при наличии маршрутных листов, выданных в порядке, установленном Администрацией Курской области;

случаев следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим распоряжением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

случаев следования к месту (от места) ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, строительства и (или) эксплуатации жилого дома, садового дома, а также нахождения на указанных земельных участках и объектах (при наличии документов, устанавливающих или удостоверяющих право гражданина или его близких родственников на предназначенные для этих целей земельный участок, здания, строения, сооружения);

случаев следования к родственникам, находящимся в режиме самоизоляции в соответствии с пунктом 8 настоящего распоряжения либо нуждающимся в постоянном постороннем уходе, с целью доставки им лекарственных средств, продуктов питания и товаров первой необходимости, присмотра и ухода за ними и обратно (при наличии подтверждающих документов).

20.4, Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, исполнительных органов государственной власти Курской области и органов местного самоуправления, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.".

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







