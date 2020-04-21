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Рубрика: Общество

Квартиры заболевших COVID-19 будут дезинфицировать бесплатно

Текст: Ольга Игнатова

Роспотребнадзор выдал предписание проводить бесплатную дезинфекцию в квартирах заболевших коронавирусной инфекцией после их госпитализации.

Фото: BSIP/UIG Via Getty Images
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Как следует из разъяснений ведомства, такие работы проводятся специалистами Московского городского центра дезинфекции и его филиалов в административных округах. Информацию о том, где проводить обработку, дезинфекторы получают не от заболевшего и его родственников, а от скорой помощи и через автоматизированную систему регистрации инфекционных заболеваний.

Визит предварительно согласуется с родственниками заболевшего. Если в квартиру позвонили люди в спецодежде, то рекомендуется попросить их предъявить документы, подтверждающие их принадлежность к дезинфекционной службе. При этом важно отметить, что сотрудники дезинфекционной службы могут заходить в квартиры граждан только с их согласия по предъявлении служебного удостоверения. Если же жители передумали пускать к себе дезинфекторов, то в наряде будет прописано: "Отказ от дезинфекции".

В квартире должны быть обработаны двери, поверхности стен, пол, по возможности все предметы обихода: посуда, белье, игрушки, уборочный инвентарь. Делается это различными методами (протирание, орошение или замачивание).

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В подъезде жилого дома обеззараживаются: входная группа, почтовые ящики, лифтовые холлы и лифты, лестничные марши и площадки, двери квартир, ковши мусоропроводов и другие поверхности. В дальнейшем в течение двухнедельного карантина родственники заболевшего уже сами проводят обработку квартиры. А за местами общего пользования следит управляющая компания.

Если заболевший находится дома под медицинским наблюдением, то регулярную уборку должны делать его родственники, используя бытовые моющие средства с дезинфицирующим эффектом. Не реже 4 раз в день рекомендуется проветривать помещения квартиры, в том числе после проведения уборки.

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