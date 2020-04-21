Лавров: Москва не намерена вводить пограничный режим с Беларусью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова заявил, что Москва не видит оснований вводить пограничный режим с Беларусью.

"Оснований для того, чтобы вводить режим границы, мы не видим. Мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство развивалось в соответствии с теми принципами, целями и направлениями, которые были заложены в Союзном договоре 1999 года", - отметил глава МИД РФ.

Одновременно с этим глава российского дипведомства обратил внимание, что в договоре о Союзном государстве две страны обязались создавать равные условия для граждан Беларуси и России в любой сфере жизнедеятельности.

В ходе своего выступления Сергей Лавров также ответил на критику в адрес Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который помимо России и Беларуси входят Армения, Казахстан и Киргизия, а Молдавия является наблюдателем. Эта критика, убежден министр, связана с конкуренцией за Среднюю Азию, в том числе со стороны Запада.

"Нет предела совершенству. Но если в Киргизии распространяются мнения о том, что надо что-то менять (в ЕАЭС), я не исключаю, что это отражения соревновательного процесса, отражения конкуренции за Центральную Азию, в которую активно вступили наши западные коллеги. Мы считаем, что такая конкуренция контрпродуктивна, гораздо лучше сотрудничать, чтобы помогать центрально-азиатским странам", - приводит слова Лаврова РИА Новости.

Глава МИД России также заявил, что ЕАЭС в своем развитии будет учитывать опыт Евросоюза, особенно в вопросе распределения властных полномочий между национальными правительствами и наднациональными структурами в условиях кризисов.

"Евросоюз сейчас, как и все мы, переживает очень непростые времена, но этот кризис совпал с обострением дискуссии внутри Евросоюза об оптимальном соотношении между функционированием наднациональных органов и ответственностью национальных правительств. Конечно, мы тоже это обсуждаем в ЕАЭС. Надо всегда извлекать из кризиса какие-то уроки, которые будут полезны в будущем, и то, как эти вопросы будут решаться в ЕС, для нас будет весьма полезно для того, чтобы выбрать пути решения соответствующих задач внутри ЕАЭС", цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что странам ЕАЭС для более эффективного преодоления нынешнего кризиса следует развивать коллективные международные структуры, в частности Евразийский банк развития. "Как страны - члены ЕАЭС могут с наименьшими потерями пройти нынешние тяжелые времена? Убежден, что только вместе", - заключил Лавров.