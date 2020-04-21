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21.04.2020 12:39
Рубрика: Власть

Лавров: США категорически отказываются объявить гуманитарную паузу

Текст: Алексей Чуриков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А. М. Горчакова заявил, что США категорически отказываются сделать исключение из любых санкций для поставок товаров, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
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Лавров особенно подчеркнул, что односторонние санкции, являющиеся по сути нелегитимными, наносят мощнейших ущерб жителям широкого круга государств. В частности, уточнил министр, это касается Ирана, Сирии и КНДР. "Западные страны, прежде всего США, категорически отказываются откликаться на предложение объявить гуманитарную паузу, сделать исключение из любых санкций для поставок товаров, необходимых для борьбы с пандемией", цитирует министра иностранных дел ТАСС. Эти ограничения препятствуют правительствам указанных стран осуществлять закупки оборудования, медикаментов и средств специальной защиты

"Коронавирусная инфекция, которая стала серьезнейшим испытанием для всех государств, для многих международных организаций, конечно же, должна побуждать нас к осмыслению происходящего в мире, к осмыслению того, как жить дальше, куда двигаться, чтобы обеспечить мирное и безопасное, стабильное будущее всего человечества", - заявил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в сложившихся условиях требуются коллективные подходы к выстраиванию международных отношений. "Концепции и практики гегемонизма, доминирования абсолютно неуместны в XXI веке", - подчеркнул министр.

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