Лукашенко ознакомится с выпуском защитных средств от COVID-19

Одно из крупнейших предприятий легкой промышленности в Беларуси - "Славянка", производственные мощности которого позволяют выпускать более 500 тысяч женской, мужской и детской одежды в год, уже третий месяц переключилось на производство средств индивидуальной защиты.

Президент Беларуси проведет во вторник в Бобруйске рабочую встречу с этим коллективом, который успел уже изготовить 3,5 млн масок. Кроме того, сообщает пресс-служба главы государства, на "Славянке" освоили и производство одноразовой одежды для медицинского персонала: защитных комбинезонов, бахил, костюмов, нарукавников.

Судя по всему, пойдет речь на предприятии о выполнении поручений по увеличению производства и обеспечению внутреннего рынка средствами защиты населения и медицинского персонала. Кроме того, Александру Лукашенко доложат и о социально-экономическом развитии Могилевской области и мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Кстати, о своем намерении побывать на производствах защитных средств президент заявил еще неделю назад, когда поручил главе своей администрации подготовить перечень аналогичных производств. Новостные источники констатируют, что за последнее время количество производителей защитных средств в Беларуси значительно увеличилось. Маски шьют на комбинатах бытового обслуживания, в промышленных организациях, социальных учреждениях, школах, учреждениях среднего специального образования. Активно к этой работе подключился и малый бизнес.

А выпуск дезинфицирующих средств налажен даже на производственных мощностях предприятий алкогольной отрасли.