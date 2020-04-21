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21.04.2020 15:00
Рубрика: Экономика

Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты

Текст: Ольга Игнатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Все продукты должны продаваться в упакованном виде. Взвешивать их самим покупателям Роспотребнадзор не рекомендует.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Об этом говорится в рекомендациях, опубликованных на сайте ведомства. Как считают в ведомстве, необходимо исключить возможность покупателям проводить самостоятельно навеску продуктов питания. "Реализацию товаров осуществлять в упакованном виде", - говорится в документе.

Помимо этого, необходимо четко разграничить функции продавца и кассира. Один и тот же человек не должен заниматься и выдачей товаров, и принятием оплаты за них.

Все работники торговли должны проводить все манипуляции с продуктами только в одноразовых перчатках. Сотрудники должны быть разделены по участкам, отделам и сменам для минимизации контактов.

Экономика Товары и цены Правительство Роспотребнадзор

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