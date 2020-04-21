Новости

Полиция задержала екатеринбуржца, который угрожал взорвать дом 15:45
Колл-центр "Мы вместе" принял 1,5 миллиона звонков за один месяц 15:44
Грузовики смогут ездить по Москве ночью без цифровых пропусков 15:35
Петербург прошел первую волну коронавируса 15:34
В особняке на Рублевке обнаружили семейную нарколабораторию 15:29
Hyundai Creta с 7-местным салоном позволил рассмотреть себя в профиль 15:25
В Ингушетии число жертв коронавируса выросло до 12 15:19
В Испании в этом году не будет знаменитых забегов с быками 15:18
В Чувашии обнаружили коронавирус у заключенной в СИЗО 15:13
В Сочи предпринимателя оштрафовали за добычу камня в карантин 15:12
Президент Беларуси объяснил свое решение о начале занятий в школах 15:08
Московские кондитеры передали медикам несколько сот килограммов конфет 15:07
В ночь на 22 апреля можно будет увидеть максимум метеорного потока Лириды 15:07
Путин обсудит поддержку внутреннего туризма после пандемии 15:05
Сигнал 5G покроет весь северный склон Эвереста к концу апреля 15:02
Извержение вулкана на Камчатке сфотографировали с борта МКС 15:01
У Mercedes-Benz G-Class, проданных в России, нашли проблемы с проводкой 15:01
Магазинам рекомендовали не давать покупателям взвешивать продукты 15:00
Медведев предложил распространить на НКО меры поддержки бизнеса 14:54
Какое видео россияне смотрят на карантине 14:50
Австрийские эксперты назвали наиболее эффективные лекарства от COVID-19 14:44
В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора 14:42
В Португалии получателей почты освободили от необходимости ставить подпись 14:42
В Татарстане 14 работников кондитерской фабрики заразились COVID-19 14:40
Десантные корабли Балтфлота разбили "противника" на море и в воздухе 14:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 15:07
Рубрика: Общество

В ночь на 22 апреля можно будет увидеть максимум метеорного потока Лириды

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Максимум активности метеорного потока Лириды, прародителем которого является комета Тэтчера, будет достигнут ночью с 21 на 22 апреля. 2600 лет назад зафиксировано первое наблюдение этого явления, что было отражено в древних летописях.

Период обращения кометы составляет 415 лет. Как правило, поток слабый, но в 1803 году в США наблюдали настоящий метеорный шторм - за час в атмосфере сгорало до 700 метеоров. В 1982 году астрономы зафиксировали до 100 метеоров в час.

Фото: Sharjah Lunar Impact Observatory, UAE
ESA: В темную сторону Луны врезался огненный шар
Фото: NASA/ESA Hubble, P. Kalas; B. Saxton
Астрономы раскрыли загадку "исчезнувшей" гигантской экзопланеты

В 2020 году можно будет увидеть до 10-15 метеоров в час. Такие прогнозы дает Международная метеорная организация.

Впрочем, Лириды имеют репутацию метеорного потока с сюрпризами. Ядро кометы-прародительницы было рыхлым, и его частички отличаются по размеру. Если в атмосферу Земли влетит большой метеорит, он может рассыпаться на тысячу мелких частиц. Это прекрасное небесное явление наблюдали в 1922 и 1982 годах. Ученые не исключают, что и в этом году может случиться нечто подобное.

Астрономы уточняют, что луна в фазе, близкой к новолунию, не будет "засвечивать" небо и мешать увидеть вспышки метеоров. Радиант Лирид находится на границе созвездий Геркулес и Лира. Радиант - это область на небосводе, которая зрительно кажется источником метеоров. Проще всего найти эту область, если смотреть на Вегу - самую яркую звезду в созвездии Лиры.

Скорость входа частиц кометы Тэтчера в атмосферу Земли - 49 км/сек.

Общество Наука Общество Космос

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Курс евро превысил 83 рубля
За сутки в России подтверждено 5642 случая COVID-19 в 78 регионах
Правительство предложило ввести электронную однократную визу
Цена нефти Brent впервые опустилась до уровня 2002 года
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Какими средствами можно гарантированно уничтожить коронавирус
Пять способов подключить интернет на даче