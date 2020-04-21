В ночь на 22 апреля можно будет увидеть максимум метеорного потока Лириды

Максимум активности метеорного потока Лириды, прародителем которого является комета Тэтчера, будет достигнут ночью с 21 на 22 апреля. 2600 лет назад зафиксировано первое наблюдение этого явления, что было отражено в древних летописях.

Период обращения кометы составляет 415 лет. Как правило, поток слабый, но в 1803 году в США наблюдали настоящий метеорный шторм - за час в атмосфере сгорало до 700 метеоров. В 1982 году астрономы зафиксировали до 100 метеоров в час.

В 2020 году можно будет увидеть до 10-15 метеоров в час. Такие прогнозы дает Международная метеорная организация.

Впрочем, Лириды имеют репутацию метеорного потока с сюрпризами. Ядро кометы-прародительницы было рыхлым, и его частички отличаются по размеру. Если в атмосферу Земли влетит большой метеорит, он может рассыпаться на тысячу мелких частиц. Это прекрасное небесное явление наблюдали в 1922 и 1982 годах. Ученые не исключают, что и в этом году может случиться нечто подобное.

Астрономы уточняют, что луна в фазе, близкой к новолунию, не будет "засвечивать" небо и мешать увидеть вспышки метеоров. Радиант Лирид находится на границе созвездий Геркулес и Лира. Радиант - это область на небосводе, которая зрительно кажется источником метеоров. Проще всего найти эту область, если смотреть на Вегу - самую яркую звезду в созвездии Лиры.

Скорость входа частиц кометы Тэтчера в атмосферу Земли - 49 км/сек.