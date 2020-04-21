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21.04.2020 14:54
Рубрика: Власть

Медведев предложил распространить на НКО меры поддержки бизнеса

Текст: Галина Мисливская

Некоммерческие организации должны получить помощь от государства по аналогии с теми мерами, которые разработаны для предприятий малого и среднего бизнеса, считает председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Во вторник он провел онлайн-встречу с представителями некоммерческого сектора по линии федерального ситуационного центра партии.

В условиях пандемии коронавируса у НКО возможности вести деятельность и сохранять рабочие места как минимум не лучше, чем у малых предприятий, отметил Дмитрий Медведев. "Доходы падают, спонсоры утрачивают возможность помогать в прежнем объеме", - отметил он.

В этой связи председатель партии предложил подумать о предоставлении НКО, особенно тем, которые работают в социальной сфере, такой же помощи, которую получит малый и средний бизнес.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Можно было бы подумать о предоставлении субсидии на выплату заработных плат работникам НКО, провести работу с банками по предоставлению льготных кредитов на эти цели - так, как это делается для малого и среднего предпринимательства", - сказал Медведев. "Есть еще идея ввести льготное обслуживание счетов таких социально ориентированных НКО", - добавил он.

Второе предложение - предоставить НКО финансовую помощь в объеме, который учитывает численность их работников, эти средства можно было бы направить на решение первоочередных задач социально ориентированных организаций.

Кроме того, "есть идея по рекомендации органам государственной власти в сфере занятости подумать об организации общественных работ". "Это, собственно, та же модель, которая применяется к коммерческому сектору по наиболее уязвимым категориям, для того, чтобы просто не создавать дополнительных угроз для снижения уровня занятости", - пояснил Дмитрий Медведев.

По итогам встречи с представителями НКО будут подготовлены либо внутрипартийный поручения, либо в поручения по линии Совета Безопасности РФ, либо обращение в правительство и к президенту России, добавил он.

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