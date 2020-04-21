Сейчас, по словам министра, идет активная работа по подготовке нормативных документов, которые необходимы, чтобы озвученные меры по поддержке строительной отрасли заработали. "После того как меры будут запущены, мы будем мониторить ситуацию: какое влияние эти меры будут оказывать на состояние рынка", - отметил министр. В зависимости от состояния отрасли могут быть предприняты дополнительные меры поддержки, а если ситуация начнет выравниваться или же если меры оказываются неэффективными - от них можно будет отказаться.
К концу нынешней недели должен быть утвержден новый, расширенный список системообразующих предприятий строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. В дальнейшем, при возникновении проблем, эти организации смогут претендовать на получение господдержки.
Как уточнил министр, 30 млрд рублей, направляемые Фонду защиты прав дольщиков, должны будут прийти в экономику: они будут направлены не на выплату компенсаций, а именно на достраивание "проблемных" домов. 50 млрд рублей выделяется ДОМ.РФ на приобретение невостребованного жилья у застройщиков. "В дальнейшем, если спрос восстанавливается, эти квартиры могут быть реализованы и опять же превращены в денежную массу, - сказал Якушев. - Если процесс выхода из кризиса затягивается, квартиры могут быть использованы в госпрограммах. С помощью этих квартир будут выполнены определенные обязательства перед отдельными категориями граждан".
Строительная отрасль дает довольно большой объем налогов, подчеркнул министр. И средства, направляемые на поддержку строительной сферы, по большому счету потом вернутся государству в виде налогов.
Субсидирование ипотечной ставки, по мнению главы НОЗА Леонида Казинца, можно было бы дополнить смягчением требований к первоначальному взносу по ипотечному кредиту. Из-за падения доходов потенциальные покупатели сейчас "проедают" накопленные деньги и им может не хватить средств на ипотеку, даже со сниженной ставкой. Как считает Казинец, помогло бы разделение первоначального взноса на несколько платежей.