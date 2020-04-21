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Текст:   Марина Трубилина 
22:18 21.04.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 87(8141)

Помощь с возвратом

Деньги на поддержку застройщиков вернутся в экономику

Меры поддержки строительной отрасли будут корректироваться в соответствии с текущей ситуацией. Об этом сказал глава минстроя Владимир Якушев на онлайн-конференции РБК.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас, по словам министра, идет активная работа по подготовке нормативных документов, которые необходимы, чтобы озвученные меры по поддержке строительной отрасли заработали. "После того как меры будут запущены, мы будем мониторить ситуацию: какое влияние эти меры будут оказывать на состояние рынка", - отметил министр. В зависимости от состояния отрасли могут быть предприняты дополнительные меры поддержки, а если ситуация начнет выравниваться или же если меры оказываются неэффективными - от них можно будет отказаться.

Вместе с льготами по ипотечным ставкам можно смягчить требования и к первому взносу

К концу нынешней недели должен быть утвержден новый, расширенный список системообразующих предприятий строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. В дальнейшем, при возникновении проблем, эти организации смогут претендовать на получение господдержки.

Фото: iStock
По льготной программе ипотеки могут выдать до 300 тысяч кредитов до конца года

Как уточнил министр, 30 млрд рублей, направляемые Фонду защиты прав дольщиков, должны будут прийти в экономику: они будут направлены не на выплату компенсаций, а именно на достраивание "проблемных" домов. 50 млрд рублей выделяется ДОМ.РФ на приобретение невостребованного жилья у застройщиков. "В дальнейшем, если спрос восстанавливается, эти квартиры могут быть реализованы и опять же превращены в денежную массу, - сказал Якушев. - Если процесс выхода из кризиса затягивается, квартиры могут быть использованы в госпрограммах. С помощью этих квартир будут выполнены определенные обязательства перед отдельными категориями граждан".

Строительная отрасль дает довольно большой объем налогов, подчеркнул министр. И средства, направляемые на поддержку строительной сферы, по большому счету потом вернутся государству в виде налогов.

Субсидирование ипотечной ставки, по мнению главы НОЗА Леонида Казинца, можно было бы дополнить смягчением требований к первоначальному взносу по ипотечному кредиту. Из-за падения доходов потенциальные покупатели сейчас "проедают" накопленные деньги и им может не хватить средств на ипотеку, даже со сниженной ставкой. Как считает Казинец, помогло бы разделение первоначального взноса на несколько платежей.

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