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Microsoft готовит дешевую версию нового Xbox. Ее могут показать уже в мае

Текст:   Богдан Бобров
21.04.2020,  
16:36
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Наряду с мощной Xbox Series X компания Microsoft готовит к презентации еще одну - младшую версию приставки Xbox Series S, которая ранее проходила под кодовым названием Lockhart.

Как пишет Windows Central, ее мощность ограничится 4 терафлопсами против 12 у старшей модели, что сделает новинку более доступной для покупателей.

На рынке она должна заменить текущие Xbox One и Xbox One X. Тем не менее устройство будет позиционироваться производителем как некстген-консоль за счет таких же процессоров и SSD, как и в Xbox SX. Благодаря этому разработку игр удастся унифицировать, а итоговый результат будет отличаться разрешением экрана.

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Согласно представленным данным, опытные образцы уже раздали сотрудникам для тестирования.

Художники уже показали, как может выглядеть новый дешевый Xbox. Стоит отметить, что это не официальное изображение, а скорее забавная шутка на тему - консоли из промо-рендера просто отрезали верхнюю часть и перекрасили в белый цвет.

Ранее в Сеть уже просачивалась информация о том, что из-за отмены E3 многие компании проведут свои презентации раньше намеченных планов. Почти наверняка мероприятие пройдет в онлайн-формате; возможно, будет сделано несколько анонсов новых игр, которые войдут в стартовую линейку.

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