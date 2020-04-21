Microsoft готовит дешевую версию нового Xbox. Ее могут показать уже в мае

Наряду с мощной Xbox Series X компания Microsoft готовит к презентации еще одну - младшую версию приставки Xbox Series S, которая ранее проходила под кодовым названием Lockhart.

Как пишет Windows Central, ее мощность ограничится 4 терафлопсами против 12 у старшей модели, что сделает новинку более доступной для покупателей.

На рынке она должна заменить текущие Xbox One и Xbox One X. Тем не менее устройство будет позиционироваться производителем как некстген-консоль за счет таких же процессоров и SSD, как и в Xbox SX. Благодаря этому разработку игр удастся унифицировать, а итоговый результат будет отличаться разрешением экрана.

Согласно представленным данным, опытные образцы уже раздали сотрудникам для тестирования.

Художники уже показали, как может выглядеть новый дешевый Xbox. Стоит отметить, что это не официальное изображение, а скорее забавная шутка на тему - консоли из промо-рендера просто отрезали верхнюю часть и перекрасили в белый цвет.

Let's talk current Xbox rumors!



May and June events, Xbox Series 'S' Lockhart, a new wireless Xbox headset on the way, game reveal rumors, and much more. https://t.co/VuGN1nVDJa #XboxSeriesX — Windows Central Gaming (@WCGamingTweets) April 21, 2020

Ранее в Сеть уже просачивалась информация о том, что из-за отмены E3 многие компании проведут свои презентации раньше намеченных планов. Почти наверняка мероприятие пройдет в онлайн-формате; возможно, будет сделано несколько анонсов новых игр, которые войдут в стартовую линейку.