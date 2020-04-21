Минкомсвязи и минпромторг представили ключевые для отраслей предприятия

Минкомсвязи обнародовало перечень системообразующих организаций в сфере информации и связи. В него попали 79 организаций, относящихся к основным подотраслям информации и связи. Это разработка компьютерного программного обеспечения, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, телекоммуникации; телевизионное вещание, газеты, радиостанции, книжные издательства и т.д.

При формировании списка учитывались такие показатели, как выручка организации, обеспечение информационной безопасности, ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в регионах и ряд других. В список попали "Яндекс", "Мэйл.ру", "Лаборатория Касперского", операторы связи "Мегафон", МТС и другие, информагентства "Россия сегодня" и "ТАСС", телеканалы "Первый канал", ВГТРК, НТВ, "Карусель" и другие, а также издания "Российская газета", "Комсомольская правда", "Коммерсант", "Аргументы и факты" и другие, операторы связи.

В дальнейшем перечень будет дополнен, сообщает министерство: "В ближайшее время предложения по дополнению списка будут направлены в Правительство РФ".

Минпромторг также представил список из 246 системообразующих компаний. В их число вошли предприятия 15 отраслей: автопром (12), авиапром (7), радиоэлектроника (10), станкостроение (9), судостроение (9), нефтегазовое (21), железнодорожное (9) и тяжелое машиностроение (8), лесопромышленный комплекс (29), легпром (25), химпром (39), энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность (21), а также промышленность социально значимых товаров (27), обычных вооружений (12), боеприпасов и спецхимии (8).

Для каждой отрасли прописаны свои критерии - порог выручки и численность персонала. Например, для автопрома это выручка от 20 млрд рублей и штат от тысячи человек, для легпрома - 2 млрд рублей и 200 человек, для станкостроения - 1,3 млрд и 250 человек.

На этой неделе список будет дополнен предприятиями еще из 10 отраслей, сообщает минпромторг. Это фармпром, медпром, металлургия, сельхозмашиностроение, специализированное машиностроение, машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности, промышленность стройматериалов и строительных конструкций, производство изделий народных художественных промыслов, оптовая и розничная торговля и мебельная промышленность.

По прогнозам, общее число системообразующих компаний может превысить тысячу штук

На прошлой неделе минэнерго опубликовало список из 97 системообразующих предприятий ТЭК. В него попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям (нефтегазовой и угольной промышленности, сервисных услуг, а также компаний, вырабатывающих электроэнергию и передающих ее потребителям).

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил отказаться от единого перечня системообразующих предприятий. Он появился 20 марта, в него вошло 646 предприятий. Затем правительство решило пересмотреть список, исходя из новых отраслевых критериев. Правкомиссия 17 апреля одобрила четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий, предложенных минпромторгом, минэнерго, минкомсвязи и минсельхозом (всего 489). На следующем заседании 24 апреля правкомиссия рассмотрит еще четыре перечня от минтранса, минстроя, минфина и минздрава.