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21.04.2020 16:05
Рубрика: Общество

Минкомсвязи утвердило перечень из 79 системообразующих организаций

Текст: Елена Березина
Минкомсвязи обнародовало перечень системообразующих организаций в сфере информации и связи. Ранее он был утвержден правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В перечень попали 79 организаций, относящихся к основным подотраслям информации и связи. Это разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги; деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов; телекоммуникации; телевизионное вещание; информационные агентства. Также в список вошли книжные издательства; газеты; радиостанции; книжные издательства; предприятия, осуществляющие полиграфическую деятельность; книжные магазины; рекламные агентства", - говорится в сообщении министерства.

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При формировании списка учитывались такие показатели, как выручка организации, включенной в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий; обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в сети "Интернет"); ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в регионах и ряд других. В список попали "Яндекс", "Мэйл.ру", "Лаборатория Касперского", операторы информационные агентства "Россия сегодня" и "ТАСС", телеканалы "Первый канал", ВГТРК, НТВ, "Карусель" и другие, а также ряд средств массовой информации, в числе которых "Российская газета", "Комсомольская правда", "Коммерсант", "Аргументы и факты", операторы связи.

В дальнейшем перечень будет дополнен, сообщает министерство. "Далее актуализация перечня будет осуществляться по результатам оценки соответствия установленным отраслевым показателям, а также критериям отнесения организаций к системообразующим (осуществление разработки и внедрения критических технологий, разработки критически важного программного обеспечения; обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем, общественно значимых сервисов в сети "Интернет")", - говорится на сайте ведомства. В ближайшее время предложения по дополнению списка будут направлены в Правительство РФ.

Общество СМИ и соцсети Правительство Минкомсвязь

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